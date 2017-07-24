Doktoru açıkladı! Harun Kolçak uyuşturucu mu kullanıyordu?

Şarkıcı Harun Kolçak ile ilgili 'uyuşturucu kullanıyordu' şeklindeki iddia asılsız çıktı. Kolçak'ın doktoru Prof. Özkan Pektaş, "İddialar bizi üzdü. Uyuşturucu kullandığına dair hiçbir bulgu mevcut değil" dedi.

"UYUŞTURUCU KULLANMIYORDU AMA ALKOLE ZAAFI VARDI"

Uzun süredir mücadele ettiği prostat kanserinin vücudunda oluşturduğu tahribat nedeniyle 19 Temmuz'da yaşama gözlerini yuman Harun Kolçak'la ilgili 'uyuşturucu kullanıyordu' iddiası asılsız çıktı Prof. Özkan Pektaş, "Harun, uzun yıllar hastamız oldu. Ama asla uyuşturucu tedavisi görmedi. Uyuşturucu kullandığına dair hiçbir bulgu mevcut değil. Kendisinin alkole karşı zaafı vardı ama uyuşturucu kullandığını kimse iddia edemez" dedi.

"ASILSIZ İDDİALAR BİZİ ÜZDÜ"

İki yıl öncesine kadar Kolçak'ın hastalarından biri olduğunu belirten Pektaş, Kolçak'ın kansere yakalanmasının ardından alkol kullanmaktan da vazgeçtiğini vurgulayarak, "Bu asılsız uyuşturucu iddiaları bizi çok üzdü. Çünkü Harun Kolçak çok beyefendi bir adamdı. Saygıda kusur etmezdi. Her zaman, asistanlara kadar herkese yardımcı olurdu" açıklamasını yaptı.