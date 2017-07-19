Harun Kolçak hayatını kaybetti

Bir süreden beridir prostat kanseri tedavisi gören Kolçak, geçtiğimiz aylarda önce şiddetli karın ağrısı, solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Harun Kolçak, 1955 yılında İstanbul ‘da dünyaya gelen Harun Kolçak sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğludur.

1955 yılında İstanbul ‘da dünyaya gelen Harun Kolçak sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğludur. 70 ‘li yıllarda Saint Benoit 'de eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış, içindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak ’la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına start vermiştir. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray’la başlamıştır. 1977 'de Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çalmıştır.