Hartum Üniversitesi Rektörü'nden duygulandıran sözler!
Sudan'daki Hartum Üniversitesi'nin rektörü Ahmed Muhammed Süleyman, gençleri işaret ederek Erdoğan'a ''İşte bu gençler seni bekliyordu'' dedi.26 Aralık 2017 Salı 14:32
Hartum Üniversitesi Rektörü Ahmed Muhammed Süleyman, Türkiye'nin Sudan'ın yanında oluşunun kendilerini daha da güçlü hissettirdiğini belirtti.
Süleyman, Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende yaptığı konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Bu ümmeti kalkındırdığınızı gördüler. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Gazze'ye yapılan ambargoyu hafiflettiğinizi gördüler. Kudüs konusunda zafer kazandığınızı gördüler. Arakan'daki Müslümanlara yardım ettiğinizi gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler." ifadelerini kullandı.
"İŞTE O KURTULUŞ GEMİSİ GELİYOR İNŞALLAH"
Sudan ve Türkiye arasında ortak değerler bulunduğuna dikkati çeken Süleyman, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanı, Sudanlı bu gençlerin on binlercesi geçen on yıllarda bu vatan uğruna kendisini feda etti. Dünyanın ne dediğini umursamadan bu gençler mücadele ruhu üzerine yetişti. Bu gençler geçmişte de şimdi de kendilerini kurtaracak olan kurtuluş gemisinin geleceğini ifade ediyorlardı ve işte o kurtuluş gemisi geliyor inşallah."
Süleyman, Sudan'ın şu ana kadar yalnız olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, "Biz burada yalnız olduğumuzu düşünüyorduk. Daha önce semaya yükselen o yüce çağrıyı duymaz olmuştuk. Fakat biz uzun süredir kaybettiğimiz o yüce çağrıyı Türkiye'den duyduk. Burada Devlet Başkanımız Ömer el-Beşir ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak sizlerin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğunuz tablo beklenen ve özlenen tablodur." diye konuştu.
"BURADAKİ GENÇLER O ŞANLI GEÇMİŞİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ İZLİYOR"
"Salonda bulunan gençler geçmişlerini ve o şanlı geçmişin geri dönüşünü izliyor" diyen Süleyman sözlerini şöyle sürdürdü:
"Peygamber efendimiz döneminden bu yana tekrarladığımız ulvi öğreti: 'Üzülme Allah bizimle beraberdir'. Biz o şanlı cümleyi senden de dinliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bizler, Allah bizimle olduğu için umutsuzluğa kapılmadık, kapılmayacağız. Sizin de bizimle beraber oluşunuz bize daha fazla güç ve kuvvet verecektir."
''DEDELERİNİZİN YOLUNDAN İLERLİYORSUNUZ''
Hartum Üniversitesi Rektörü Süleyman, son olarak "Sayın Cumhurbaşkanı, dedelerinizin Viyana kapılarına kadar giderek ortaya koydukları yüce mücadele ruhunu unutmuyoruz. Çanakkale'de ortaya koydukları fedakarlıkları unutmamız mümkün değil. Bugün de sizler dedelerinizin yolundan ilerliyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.
GENÇLER SALONU İNLETTİ: ERDOĞAN! ÜMMETİN ÜMİDİ..."
Öte yandan törenin yapıldığı salonun içi ve dışı Erdoğan'ı dinlemek isteyen binlerce Sudanlının ilgisine sahne oldu. Salonda hükümet üyeleri, öğrenciler, basın mensupları ile ellerinde Türk bayrakları taşıyan gençler bulunurken, dışarıda da Erdoğan'a yoğun ilgi gösterildi. Türk bayrakları taşıyan Sudanlı öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Erdoğan'ın salona girişi sırasında gençler, "Erdoğan ümmetin ümidi" şeklinde sloganlar attı.
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ramazan öz1 sa önce ümmeti kendine özüne döndüren. ümmeti birleştirmeye çalışan adam . HİLAFET SANCAĞINI TEKRAR OMUZUNA ALAN adam gibi adam RECEP TAYYİP ERDOĞAN. Qardaş2 sa önce İslam tuğlaları birarada tutan harçtır, İslam olmasa Türklüğün bir manasıda yoktur. Ok3 sa önce Ey sudanli kardesim seni cok iyi anliyorum ne yaziki icimizde zevke sana sohrete dusen cok insanimiz var Allah islah eylesin, goruluyorki yetisen guzel bir genclik ortaya cikmaya basladi iste bu Allah'im bu genclik zulmu fakirliyi ve zorbaligi bu dunyadan sokup atacaktir eyitim eyitim eyitim bikmadan usanmadan devam yarinlar bizlerindir sakin unutmayalim haya bugun basladik bile Allah yar ve yardimcimiz olsun...... M3 sa önce Aaah tum musluma ulkelerinle birlik beraberlik olsada yerleri gokleri inletseydik bu haclilar bundan cok korkuyor bunlar birlik ve beraber olursa biz bideriz diyecok korkuyor allah bizleri birlestirsin allah yar ve yardimcimiz olsun Güney Doğulu3 sa önce "ERDOĞAN! ÜMMETİN ÜMİDİ.". ALLAH C.C.HAYIRLARA VESİLE ETSİN İNŞAALLAH. BAŞ KOMUTANIMIZIN EMRİNDEYİZ. İsmail 3 sa önce Şanlı geçmiş =şanlı gelecek =Recep Tayyip Erdoğan K.mal4 sa önce Afrika daki insanlar anlamış bizim chp liler.... Selim4 sa önce Hayyyy bozeren4 sa önce televizyonda fonda onun konuşması vardı. haber kaynakları henüz tam canlı yayına geçmemişlerdi. sn rektör konuşurken ne dediğini anlamadım ama, mükemmel bir hitabetle konuştuğunu hissettim. Allah razı olsun. Millet4 sa önce Vallahi Allah Hak ve Hakikat peşinde koşanlarla beraberdir. Ulusum! boş ver itler ulusun, KORKMA Rabbimkorkusuz cesur Reisimize yar ve yardımcı olsun