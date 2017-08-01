Harran’da çalışmalar hız kesmiyor

Yerleşim birimlerinin tamamının belediye hizmetlerinden yararlanabilmesi için yoğun tempoda çalışan Harran Belediyesi, üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarihi doku korunarak gerçekleştirilen yatırımlarla Harran, her geçen gün daha modern bir kimliğe bürünüyor. Kent merkezi ve kırsal mahallelerde devam eden kilitli beton parke döşeme ve stabilize yol çalışmalarının yanı sıra ibadethane ve taziye evlerinin ihtiyaçları da belediye ekiplerince gideriliyor. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, göreve geldikleri günden bu yana, belediye hizmetlerini ilçenin her köşesine eşit şekilde ulaştırmak için yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti. Özyavuz, “Ekiplerimiz hem kırsalda hem merkez mahallelerde hummalı bir çalışma yürütüyor. Yeni yollar açılıyor, bozulan yollar yenileniyor. Merkez mahallelerde yollar kilitli beton parke ile kaplanıyor. Bütün bunların yanı sıra cami, taziye evi ve okul gibi ortak kullanım alanlarının da ihtiyaçları karşılanıyor, eksikleri gideriliyor. Her zaman söylediğimiz gibi, biz Harran’a efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Çalışmalarımız, ilerleyen süreçte de hız kesmeden devam edecek” dedi.