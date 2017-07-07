Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Harran Üniversitesi’nden örnek çalışma

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından kiralama yöntemi ile öğrencilere birer dekarlık arazi tahsis edildi.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:51
Harran Üniversitesi’nden örnek çalışma

Üniversitenin Osmanbey yerleşkesinde bulunan arazilerin değerlendirilmesi ve öğrencilerin pratik uygulama ile mühendisliği daha iyi öğrenmeleri amacıyla başlatılan proje kapsamında, 50 öğrenciye 1’er dekar arazi dağıtıldı.

Öğrencilere verilen arazilerde ürün destinasyonunu geliştirmek isteyenler, Karaköprü ilçe Müftüsü Ahmet Altıok tarafından bereket duasının okunmasının ardından tarlaya geçerek, tohum ekimi yaptı.

Öğrencilere tahsis edilen tarlalarda mısır, soya, susam, kavun, karpuz, sarımsak ekimi yapıldı.

Öğrencilerin pratikte kendilerini geliştirmeleri amacıyla kiralama yöntemi arazi tahsis ettiklerini ifade eden Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, “Öğrencilerimize, 50 dekarlık alanda her bir öğrencimize 1 dekar olmak üzere arazi tahsis edildi. Öğrencilerimiz tohum ekiminden hasadına kadar bütün uygulamaları kendilere yapacak. Böylece öncelikle teorik bilgilerini pratik hale getirecekler ve bütçelemeyi öğrenecekler. Burada mısır, soya, susam, kavun, karpuz, hıyar, kabak gibi ikinci ürünlerin çekirdeklerini ektik. Bu uygulamayı 3’üncü sınıf öğrencileriyle başlattık ve bu yıl kayıt esnasında öğrencilerimize kiralama karşılığında arazi dağıtacağız. Bunun sonucunda ise öğrencilerimizin müteşebbis olmalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Kendisininde Harran Üniversitesi mezunu olduğunu söyleyen Şanlıurfa Tarım İl müdürü Murat Çakmaklı, öğrencilerin pratiğini geliştirmeleri konusunda önemli bir projeye imza atan Ziraat Fakültesini kutladığını, böyle güzel bir projeye il müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak bölgenin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şerafettin Çelik, ihtiyaç duyulan iyi bir mühendisin sadece sınıfta yetişemeyeceğini söyleyerek, “Eken, biçen ve biçtiğini satan girişimci, müteşebis ruhlu Ziraat mühendislerin yetişmesi önemli. Bu adımla 1. sınıftan başlayarak üretimin her alanında pratik yapacak öğrencilerimiz mezun olduklarında iyi birer mühendis olacaklardır” dedi.

Düzenlenen tarım arazisi dağıtım törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şerafettin Çelik ve Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Şanlıurfa Tarım İl Müdürü Murat Çakmaklı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, Karaköprü ilçe Müftüsü Ahmet Altıok, dekan yardımcıları, öğretim elemanları ve mühendis adayı öğrenciler katıldı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:51
  1. Şanlıurfa
  2. Gündoğan
  3. Harran
  4. Karaköprü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hevesleri kursaklarında kaldı... Anayasa Mahkemesi'nden bir ret kararı daha...
    1. Hevesleri kursaklarında kaldı.....
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine..
    3. Erdoğan'dan Japon Başbakan'a sitem: Ne..
    4. Her ziyareti olay... Trump sokakta..
    5. Alman milletvekilleri Türkiye'ye geliyor
    6. Ağaçtan düşen kadın ağır yaralandı
    7. Yargıtay Birinci Başkanı Cirit’ten..
    8. Hacı adayları 'Hac Okulu'nda kutsal..
    9. İşte 15 Temmuz'da camilerde yapılacak..
    10. Trump ve Putin ilk kez bir araya geldi
    11. TBMM Başkanvekili Aydın Türkiye’nin..
    12. Karısını öldüren şahıs cezaevinde..
    13. Kahramanlarımızın isimleriyle yürüdüler
    14. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar..
    15. Vali Ustaoğlu, şiddetli fırtınaya..
    16. Aliağa meclisi temmuz ayında ikinci..
    17. Sungurlu’da arazi yangının bilançosu..
    18. Tanker faciasında ölen 2 çocuk toprağa..
    19. Başbakan talimatı verdi o ilçede doğal..
    20. Kırsaldaki çalışmalara sıkı takip
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'