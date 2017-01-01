Harran Üniversitesi Hayvan Kurtarma Eğitimlerinin Öncüsü Oldu

Ülkemizde karşılaşılan sorunlardan biri olan zorda kalan hayvanları kurtarma operasyonlarını hem personel hem de hayvanlar için daha güvenli hale getirmek açısından Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Gürbüz Aksoy ve Prof. Dr. Halil Selçuk Biricik tarafından atılan tohumlar meyvelerini vermeye başladı.

Aksaray Afet ve Acil durum Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Slovenya Lubljana ve Makedonya Üsküp Ss. Cyril-Methodius Üniversitesi Veteriner Fakültelerinin katkıları ile “Güvenli Hayvan Kurtarma Kapasitesi Oluşturma” Avrupa Birliği projesi kapsamında “Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı” yapıldı.

Organizasyon komitesi Başkanı Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gürbüz Aksoy açılış konuşmasında 13 yerli 2 yabancı üniversitenin konferansa bilimsel katkıda bulunduklarını 10 tanesi çağrılı olmak üzere toplam 46 sunum yapıldığını vurguladı. Konferansa Erciyes, Harran, Cumhuriyet, Selçuk, Afyon Kocatepe, Mustafa Kemal Üniversiteleri Veteriner fakülteleri öğretim üyeleri, ayrıca İstanbul başta olmak üzere Adana, Konya, Aksaray, Afyon AFAD ekipleri, itfaiye personelleri,Veteriner Hekimler, Sivil Toplum kuruluşları temsilcileri ile birlikte kalabalık bir topluluk katıldı. Hayvan Kurtarma Dersi sadece Harran Üniversitesinde veriliyor

Ülkemizde hayvan kurtarma çalışmalarının her geçen gün artmakta olduğunu belirten Prof. Dr. Gürbüz Aksoy,“Gerçekleştirilen bu konferansla birlikte, ülkemizde hayvan kurtarmanın usulüne uygun yürütülmesi, haberlerde gördüğümüz kötü görüntülerin azalması, AFAD, İtfaiye teşkilatı, Veteriner Fakülteleri, Orman Bakanlığı birimleri gibi ilgili kurumların işbirliğine katkı açısından bir aşama daha katedilmiştir. Hayvan kurtarma başlı başına bir uzmanlık gerektiriyor. Hayvan Kurtarma dersi de ülkemizde sadece Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesinde veriliyor. Amacımız bu konuda da ülkeye hizmet verebilecek kişileri yetiştirmektir. Peygamberimizin de ‘Merhametli olmadan imanlı olamazsınız, yalnız insanlara değil, bütün mahlûkata merhametli olmak gerekir’ sözünden hareketle insanlığımızın gereği olarak böyle bir eğitim sürecinin başlamasına vesile olduk” dedi.

Prof. Aksoy, “Bundan sonraki hedefimiz elde edilecek proje destekleriyle yaban hayatındaki canlıları da ilgilendiren bu konuda dünyada öncü bilim adamlarıyla ortaklaşa eğiticilerin eğitimini gerçekleştirip sertifikalı eğitimler vermek; can ve mal kayıplarını en aza indirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak olacaktır” dedi.