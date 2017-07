Harran Üniversitesi Bin Yıl Kadar Köklü 25 Yıl Kadar Genç Bir Üniversite

ÜNİVERSİTE, GÜNEŞ ENERJİSİNDEN FAYDALANIYOR

Harran Üniversitesinde, ülke ekonomisine katkı sağlamak, enerji giderlerini en asgari düzeye çekmek amacıyla gerçekleştirilen Güneş Panelleri Projesi ile çok kısa zaman içerisinde 5,3 Mega Watt enerji üretecek. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bu panellerle yaklaşık 400 bin lira kadar enerji giderini karşılayacaktır.

Sosyal-Kültürel Faaliyetler

Üniversitemizin sosyal ve kültürel faaliyetleri Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Amaç, öğrencilerin kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlayarak kişilik gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmaktır. Yıl içinde çeşitli konularda konferans, panel, sempozyum, konser ve şenlikler organize edilmektedir. Özellikle üniversitemizde düzenlenen bilim, kültür, spor şenlikleri öğrencilerimizin yanı sıra yöre halkının da üniversitemizle daha fazla kaynaşmasına olanak tanımaktadır.

Üniversitemizce kurulmuş olan “Öğrenci Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Düzenleme Komisyonu’na bağlı olarak çalışan 35 adet öğrenci kulübümüz mevcuttur. Bu kulüpler başlıca; Ekonomi Kulübü, Folklor ve Dans kulübü, Görsel Sanatlar Kulübü, Toplumsal Duyarlılık Kulübü, Genç Girişimcilik Kulübü, Bilinçli Gençler Kulübü, Arkeoloji Kulübü, Tiyatro Kulübü, Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Teknolojileri Kulübü, Avrupa Gençlik Kulübü, Kariyer Kulübü, Kritik Analitik Düşünme kulübü, Etik kulübü, Bisiklet Kulübü, Kültür ve Sanat Kulübü, Bilişim Öğrenci Kulübü, Sağlıkta Pozitif Düşünce Kulübü, Dil ve Medeniyet Kulübü, Aydın Genç Kulübü, Medeniyet ve Düşünce Kulübü, Yeşilay Kulübüdür. Bu kulüplere üye öğrencilerimiz yıl içinde yapılan etkinliklere katılarak bireysel veya ekip olarak kendi faaliyetlerini sergilemektedirler.

Yıl içinde çeşitli teknik gezilerin yanı sıra yöredeki turistik mekânlara da geziler düzenlenmektedir.

Barınma-Yeme-İçme

Harran Üniversitesi öğrencilerinin barınma sorunu, önemli ölçüde çözümlenmiştir. Eyyübiye Yerleşkesi ve Paşabağı mevkiinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait erkek öğrenci yurtları, yine Kredi ve Yurtlar kurumuna ait Osmanbey Yerleşkemizde, Yenişehir Yerleşkesinde ve Karaköprü merkez ilçesinde kız öğrenci yurtları ve Milli Eğitim Bakanlığının denetimindeki özel yurtlar da kız ve erkek öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Osmanbey Yerleşkesinde 1000 kişilik ilave yurt inşaatı tamamlandı. 2000 kişilik Kız Yurdu Osmanbey Yerleşkesinde hizmet vermektedir.

Ayrıca Üniversitemize bağlı olarak hizmet veren özel kız yurtları da bulunmaktadır.

Bütün yurtlarda kantin ve kafeterya hizmetlerinin yanı sıra sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri verilmektedir. Osmanbey, Yenişehir, Eyyubiye ve Şair Nabi Yerleşkelerinde bulunan öğrencilerimiz için öğlen ve akşam yemek olanağı mevcuttur.

Osmanbey Yerleşkesi’nde bulunan 5000 kişilik merkezi kafeterya, Yenişehir ve Eyyübiye yerleşkelerinde bulunan kafeteryalar modern ortamı, kaliteli ve temiz hizmet anlayışıyla öğrencilerimizin gözde mekânlarıdır.

Öğrencilerimiz rezerve yaparak 1,90 TL’ye tüm yemekhanelerde öğlen yemeği yiyebilmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZDE ERASMUS

Erasmus+ programı kapsamında her yıl çeşitli bölümlerde okuyan 50 den fazla öğrencimizi Öğrenim ve Staj hareketliliğini gerçekleştirmek üzere Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya gibi ülkelere göndermekteyiz. Öğrencilerimiz bu sayede farklı eğitim sistemlerini tanıma, değişik kültürlere sahip arkadaşlar edinme ve dilini geliştirme gibi imkânlar elde ediyor. Ülkelerine ufukları gelişmiş ve bakış açıları değişmiş olarak dönüyorlar. Erasmus Ofisimiz istekli öğrencilerimize bütün imkanlarıyla yardımcı olmakta ve her geçen yıl giden öğrenci sayısını artırmaktadır.

Bu programdan yararlanabilmek için; Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamalarının en az 2.20, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin akademik not ortalamalarının en az 2.50 olması ve ayrıca üniversitemiz tarafından yapılacak olan İngilizce sınavından da 50 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Farabi Değişim Programı aralarında protokol anlaşması bulunan Yükseköğretim Kurumları arasında Ön Lisans, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora düzeyinde öğrenci değişimi yapılan programıdır.

Üniversitemiz Farabi Değişim Koordinatörlüğü olarak 52 üniversite ile protokol anlaşması yapılmış olup bu üniversiteler arasında öğrenci değişimi yapılmaktadır. Öğrenci değişimi, bir dönemi burslu olmak üzere bir dönem (Güz) ve/veya iki dönem (Güz+Bahar) olabilmektedir.

FARKIMIZ

Huzur ve güven içinde kaliteli bir eğitim olanağı sunan üniversitemiz, ülkemizin geleceğine yön veren kaliteli bireyler yetiştirmeyi kendine ilke edinmiştir.

Harran Üniversitesi’nin eğitim anlayışında uygulamaya dayalı bir eğitim hedeflenmiştir. Bilgiyi öğrenciye verirken bu arada ona nasıl ulaşacağını ve onu nerede, nasıl kullanacağını öğreten bir üniversiteyiz.

TEKNOLOJİK ALTYAPI

Üniversitemizde sınıflarımızın çoğu uzaktan erişim internet, akıllı tahta, projeksiyon cihazı vs. teknik gereçlerle donatılmıştır. 21 sınıfımız interaktif (uzaktan) eğitim verebilecek teknik donanıma sahiptir. Öğrencilerin kullanımına tahsis edilmiş 27 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. İsteyen tüm öğrencilerimize kendi şifreleriyle kablosuz internet erişimi imkânı sağlanmaktadır.

KÜTÜPHANE

Üniversitemiz Merkez Kampüsünde 26 bin 500 kitap kapasiteli bir kütüphane ve öğrencilerin ders çalışma salonu bulunmaktadır.

Kütüphanede kitaplıkların yanı sıra satın alınan 2 milyon 241 bin veri tabanlarına erişim imkanı ile öğrencilerin ve araştırmacıların her türlü bilimsel çalışmaya erişim imkanı sağlanmıştır.

FAKÜLTELER

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Tıp Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

DEVLET KONSERVATUVARI

YÜKSEKOKULLAR

Turizm ve Otel İşletmeciliği YO

Mehmet Arabacı Beden Eğitimi ve Spor YO

Viranşehir Sağlık Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Akçakale Meslek Yüksekokulu

Birecik Meslek Yüksekokulu

Bozova Meslek Yüksekokulu

Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu

Hilvan Meslek Yüksekokulu

Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Siverek Meslek Yüksekokulu

Suruç Meslek Yüksekokulu

Viranşehir Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

www.harran.edu.tr

YENİŞEHİR KAMPÜSÜ

Hamidiye Mah. Necmettin Cevheri Caddesi, Yenişehir ŞANLIURFA

OSMANBEY KAMPÜSÜ

Şanlıurfa-Mardin Karayolu Üzeri 18. km ŞANLIURFA

EYYÜBİYE KAMPÜSÜ

Şanlıurfa-Akçakale Karayolu Üzeri 5. km ŞANLIURFA



Tel: 0 414 318 30 00 Faks: 0 414 318 31 90

facebook.com/harranedutr

twitter.com/harranedutr

instagram.com/harranedutr