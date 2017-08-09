Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Haritanın yarısı tamam! 55 bin numune toplandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz günlerde özellikle üzerinde durduğu jeokimya haritası konusunda son veriler gün yüzüne çıktı. Hangi bölgede, hangi madenlerin olabileceğini gösterecek Türkiye’nin jeokimya haritası için 55 bin numune toplandı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:57
Haritanın yarısı tamam! 55 bin numune toplandı

Hangi bölgede, hangi madenlerin olabileceğini çeşitli araştırmalarla ortaya koyacak haritayla ilgili çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Hâlihazırda toplanması gereken 110 bin numunenin 54 bin 689’unun toplandığı belirtiliyor. Türkiye’nin mevcutta bir jeokimya haritası bulunmuyor.

Söz konusu harita hazırlandığında maden aramada, çevresel araştırmalarda ve ilgili diğer alanlarda kullanılabilmesi sağlanacak. Çalışmaların teknik anlamda 1/500.000’lik 14 paftada gerçekleştiği belirtiliyor. Yıl sonuna kadar numunelerin tamamının toplanması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Jeokimya haritası için 50 binden fazla örnek alındı. Numunelerin sonuçları çok iyi geldi. Harika neticeler var. Türkiye’nin taşı da, toprağı da altın inşallah” ifadelerini kullanmıştı.

Dünya genelinde jeokimya haritaları, maden aramacılığında yaygın olarak kullanılıyor. Jeokimya; litosfer, pedosfer, hidrosfer, biyosfer ve atmosferdeki tüm kimyasal olayları inceleyen bilim dalı olarak biliniyor. Sektörün hizmetine sunulacak bu haritalarla maden aramacılığında en büyük eksikliklerden birinin giderileceği belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:57
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
  2. jeokimya haritası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkutan görüntü! Araçlara ok gibi saplandı...
    1. Korkutan görüntü! Araçlara ok gibi..
    2. AK Parti'ye saldırı olayında şok eden..
    3. İtirafçı açıkladı: Yakışıklılardan..
    4. Kemal Kılıçdaroğlu Sneijder kadar..
    5. Bakan Zeybekci'den Kurban Bayramı..
    6. Arda Turan Galatasaray'a haber gönderdi
    7. Koreliler ekranlara kilitlendi!..
    8. Talisca'dan Beşiktaş'ı yıkan haber
    9. AK Parti'de değişim başladı! Kritik..
    10. Kavgada flaş gelişme! Kebapçı..
    11. Düzce'de traktör devrildi: 18 kişi..
    12. Aksaray'da 'Pazarcı Teyzeyi' kimin..
    13. İşte Almanya'nın yeni Türkiye ajanı
    14. Baba cinneti: 3 oğlunu bıçakladı!
    15. Paris'te Fransız askerlerine saldırı:..
    16. Ordu'da 17 kişilik minibüsten 27..
    17. Resmen katliam yaptılar! 30 kişi öldü
    18. Türkiye'den yeni 'Varlık Fonu' adımı
    19. Malezya Devlet Bakanı Kassım:..
    20. Çin'de peş peşe büyük depremler
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    16 yıl sonra tespit edildi!
    16 yıl sonra tespit edildi!
    Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!
    Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!