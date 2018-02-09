Haritalarla Afrin'de son durum
TSK ve Suriyeli muhaliflerin Afrin’i YPG militanlarından temizlemeye yönelik başlattıkları Zeytin Dalı Harekatı 21. gününde devam ediyor.09 Şubat 2018 Cuma 22:26
TSK ve Suriyeli muhalifler kazanımlarını korurken, Cinderes bölgesinde İskan Garbi, Nasiriya, Dukkan, Safiriya ve Nasiriya tepesini ele geçirdi.
İlaveten Şeyh Hadid bölgesinde Yukarı Çağla, Orta Çağla ve Aşağı Çağla köylerini PKK'lı teröristler işgal etti.
Ayrıca Deyr Balut köyünde çatışmalar yaşandığı aktarılmakta.
İşte haritalarla Afrin'de son durum;
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