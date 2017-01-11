Haritalar sunulmaya başlanacak

Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği İsviçre'nin Cenevre kentinde konuşan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, "Pek çok konu çözüme kavuştu, diğerlerinde de çözüme yakınız" açıklamasında bulundu.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyu ile paylaşılmayacağını duyurdu
Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in katıldığı BM himayesindeki görüşmeler pazartesi günü başlamıştı.