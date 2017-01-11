Haritalar sunulmaya başlanacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'de gerçekleşen Kıbrıs görüşmelerine dair pek çok konunun çözüme kavuştuğunu söyledi.

Haritalar sunulmaya başlanacak
Eklenme: 11 Ocak 2017, 18:15
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Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği İsviçre'nin Cenevre kentinde konuşan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, "Pek çok konu çözüme kavuştu, diğerlerinde de çözüme yakınız" açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyu ile paylaşılmayacağını duyurdu

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in katıldığı BM himayesindeki görüşmeler pazartesi günü başlamıştı.

 
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