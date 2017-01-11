Haritalar gizlenecek!

Sputnik'in diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Cenevre'deki müzakerelerin son gününde Kuzey Kıbrıs lideriı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in sunacakları haritayı sadece 5 kişi görecek.



HEYET SALONDA OLMAYACAK

Önceki gün Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan müzakerelerde bugün kritik toprak konusu ele alınacak, ardından müzakere heyeti salon dışına çıkacak.



KİMLER OLACAK?



Toplantı salonunda sadece Kıbrıslı iki lider, iki harita uzmanı ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide kalacak.



HARİTAYI SADECE 5 KİŞİ GÖRECEK



Eide'nin gözetiminde, Akıncı ve Anastasiadis aynı anda kendi haritalarını sunacaklar. İki kesimden harita uzmanı iki kişi de haritaları inceledikten sonra Eide'ye teslim edecek.



ÖZEL KASADA SAKLANACAK



Eide ise teslim aldığı her iki haritayı BM'nin özel kasasında saklayacak.



TARAFLARIN TOPRAK TALEBİ ve ORANLARI



Kuzey Kıbrıs Sözcüsü Barış Burcu, daha önce yaptığı açıklamada Türk tarafının adadaki toprak teklifinin yüzde 29.2 olduğunu açıklamıştı.



Rum kesiminin ise yüzde 28.2 talebinde bulunduğu biliniyor.