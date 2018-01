Harita değişiyor! Terör örgütü kaçıyor...

ÖSO kuvvetleri söz konusu köylerde teröristlerin döşediği mayınları temizliyor.



Savaş uçakları, gece saatlerinde Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı Cinderesbölgesini bombardımana tuttu. Kara birlikleri de terör hattını yarmak için YPG'lilerle sıcak çatışmaya girdi.



Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün başlayan kara harekâtında 11 köyü YPG'li teröristlerden geri aldı. Afrin'in kuzeyinde ve batısında harita değişmeye başladı. ÖSO kuvvetleri, geri alınan köylerde teröristlerin döşediği mayınları temizliyor.

Gece boyunca sınırın birçok noktasında savaş uçaklarının sesi duyuldu. Türk jetleri uçakları, gece saatlerinde Reyhanlı'nın hemen kuzeyinde yer alan Suriye topraklarındaki Cinderes'e 12 hava saldırısı gerçekleştirdi. Kara birlikleri de terör hattını yarmak için YPG'lilerle sıcak çatışmaya girdi. Dün bölgeden Reyhanlı ilçe merkezine roket atılmıştı.

Türk askeri, Tel Rıfat, Minniğ hava üssü ve çevresini top atışlarıyla dövüyor.

Fransa'nın çağrısıyla bugün toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'yi görüşecek. Toplantı Türkiye saatiyle 18.00 sularında başlayacak.



ABD Savunma Bakanı James Mattis, sınır ötesi operasyon için "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar" dedi.



