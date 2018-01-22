Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Harita değişiyor! Terör örgütü kaçıyor...

Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının üçüncü gününde Türkiye 11 köyü YPG'lilerden geri aldı, sınırda üç ayrı noktada harita değişti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:01
Harita değişiyor! Terör örgütü kaçıyor...

ÖSO kuvvetleri söz konusu köylerde teröristlerin döşediği mayınları temizliyor.

Savaş uçakları, gece saatlerinde Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı Cinderesbölgesini bombardımana tuttu. Kara birlikleri de terör hattını yarmak için YPG'lilerle sıcak çatışmaya girdi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, sınır ötesi operasyon için "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar" dedi.

Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün başlayan kara harekâtında 11 köyü YPG'li teröristlerden geri aldı. Afrin'in kuzeyinde ve batısında harita değişmeye başladı. ÖSO kuvvetleri, geri alınan köylerde teröristlerin döşediği mayınları temizliyor.

Gece boyunca sınırın birçok noktasında savaş uçaklarının sesi duyuldu. Türk jetleri uçakları, gece saatlerinde Reyhanlı'nın hemen kuzeyinde yer alan Suriye topraklarındaki Cinderes'e 12 hava saldırısı gerçekleştirdi. Kara birlikleri de terör hattını yarmak için YPG'lilerle sıcak çatışmaya girdi. Dün bölgeden Reyhanlı ilçe merkezine roket atılmıştı.

Türk askeri, Tel Rıfat, Minniğ hava üssü ve çevresini top atışlarıyla dövüyor.

Fransa'nın çağrısıyla bugün toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi  (BMGK), Suriye'yi görüşecek. Toplantı Türkiye saatiyle 18.00 sularında başlayacak.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, sınır ötesi operasyon için "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar" dedi.

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda üçüncü gün yaşanacak tüm gelişmeleri an be an canlı blogla aktaracağız.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 09:01
  1. öso
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakan Fidan ve Hulusi Akar Moskova'daki toplantıda ne istedi?
    1. Hakan Fidan ve Hulusi Akar..
    2. Bakanlık ters köşeye yatırdı: Yüzde..
    3. Oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu
    4. Polonya’da tilkinin ilginç ısınma..
    5. Başbakan Yardımcısı Şimşek: Zeytin..
    6. Afrin'de terör örgütleri bu mermilerle..
    7. O ülkeyle görüşmeler başladı! 5,5..
    8. Muğla'da otobüs devrildi! Çok sayıda..
    9. Dolar haftaya 3,81 seviyesinden başladı
    10. Borsa haftaya nasıl başladı?
    11. Bollywood yıldızları Binyamin..
    12. Galatasaray'da yeni dönem! Tüm yetkiyi..
    13. Bitcoin rekorun altına geriledi
    14. Hulusi Akar ve Fidan'ın Rusya..
    15. Altın fiyatları 163 lira bandını aştı!
    16. Terör örgütü PKK'nın kalleş yalanı..
    17. "Mike Pence İsrail'in hakiki ve harika..
    18. Beşiktaş'ı kahreden kaza!
    19. Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    20. Dev otomobil markası Trump yüzünden..
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Emniyet geçit vermedi!
    Emniyet geçit vermedi!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı