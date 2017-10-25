Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Harflere dikkat… Sosyal medyayı sallayan paylaşım

Cumartesi istifa edecek olan Melih Gökçek'in birlikte poz verdiği torununun tişörtündeki harfler sosyal medyanın gündemine oturdu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:49
Harflere dikkat… Sosyal medyayı sallayan paylaşım

Bu cumartesi Belediye Meclisini olağanüstü toplayarak istifasını açıklayacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifa açıklamasından sonra ilk kez twitter hesabını tekrar kullandı. Gökçek, kendisiyle aynı ismi taşıyan torunuyla çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

YÜZ GÜLDÜREN PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Gökçek'in torununun tişörtündeki İngilizce "risktaker" yani "risk alıcı" yazısı sosyal medyada yüz güldüren paylaşımlara neden oldu.

SUBLİMİNAL MESAJ OLARAK YORUMLANDI

Gökçek'in takipçileri, torun Melih'in tişörtündeki hafleri subliminal mesaj* olarak değerlendirip, harflerden "RTE", "İstikrar" gibi kısaltmalar çıkardılar.

İşte Gökçek'in torunuyla yaptığı paylaşıma yapılan yorumlar:

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 11:49
  1. melih gökçek
  • Elbet bir bildiği vardır. Bu güne kadar zarar etmedikElbet bir bildiği vardır. Bu güne kadar zarar etmedik3 sa önce
    Reis'ime güveniyorum.
  • İsmail İsmail 4 sa önce
    Arkadaş fitne yapma yıllardır insan hizmet ediyor
  • MehmetMehmet4 sa önce
    Allah razi olsun,
  • Kasım VarlıKasım Varlı5 sa önce
    Orada "Risk Taker" yani "Risk Alan" yazıyor.
  • Muhammed emin kuraniMuhammed emin kurani6 sa önce
    Melih başkan ak partimize yakışmıyor,eşinin başı açık ayrıca oğulları da karanlık adamlar.daha müslüman başkanlar istiyoruz reisim.
  • RTE sen bizim liderimizsinRTE sen bizim liderimizsin7 sa önce
    REİSe deseğimiz tam.Ama dostlarıda düşmanlara yem malzeme etmemek gerek.Melih başkanı gelecek dönem mecliste bakan parti sözcüsü gibi makamlarda görmek isteriz
  • Osmanlı1453Osmanlı14538 sa önce
    Sublimal evet.Ama karmakarışık bir mesaj aynı kendi gibi kimin kayığına binse onun küreğini çeken m. Gökçek gibi. Mesala fetö cülerin çok kullandığı şakirt kelimeside var harfleri yanyana koyarsak.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trakya'daki selin ardından Meteoroloji'den önemli uyarı
  1. Trakya'daki selin ardından..
  2. İşte Kut'ül Amare'nin ilk fragmanı!
  3. ABD'li temsilci ülkeden tahliye edildi
  4. Ukrayna'da patlama: Milletvekili..
  5. İşte kablosuz şarjı destekleyen..
  6. Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu
  7. Diriliş Ertuğrul'da tüyleri diken..
  8. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
  9. Trump yasağı kaldırdı, bir şart koştu!
  10. Galatasaray'da beraberdiler: Arda..
  11. 'Son gün İbrahim'e bebeğimizin..
  12. FETÖ sanığı: Ellerim kırılsaydı da..
  13. Real Madrid'den Elazığ'a!
  14. Gökçek AK Partililer ile vedalaştı
  15. Yok böyle damat: Düğüne katılan..
  16. Türk hackerlardan Belçika medyasına..
  17. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
  18. Manchester United'dan TFF 1. Lig'e!
  19. Dinleyenlerin yüreklerini sızlatan..
  20. HSK'da 3 isim görevden alındı
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
Yeni torba yasasının içinde neler var?
Yeni torba yasasının içinde neler var?