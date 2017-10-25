Harflere dikkat… Sosyal medyayı sallayan paylaşım
Cumartesi istifa edecek olan Melih Gökçek'in birlikte poz verdiği torununun tişörtündeki harfler sosyal medyanın gündemine oturdu.25 Ekim 2017 Çarşamba 11:49
Bu cumartesi Belediye Meclisini olağanüstü toplayarak istifasını açıklayacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifa açıklamasından sonra ilk kez twitter hesabını tekrar kullandı. Gökçek, kendisiyle aynı ismi taşıyan torunuyla çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
YÜZ GÜLDÜREN PAYLAŞIMLAR YAPILDI
Gökçek'in torununun tişörtündeki İngilizce "risktaker" yani "risk alıcı" yazısı sosyal medyada yüz güldüren paylaşımlara neden oldu.
SUBLİMİNAL MESAJ OLARAK YORUMLANDI
Gökçek'in takipçileri, torun Melih'in tişörtündeki hafleri subliminal mesaj* olarak değerlendirip, harflerden "RTE", "İstikrar" gibi kısaltmalar çıkardılar.
İşte Gökçek'in torunuyla yaptığı paylaşıma yapılan yorumlar: