Harem-i Şerif namusumuzdur

Ablukaya uğrayan Katar için Körfez turuna başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Mescid-i Aksa’da estirdiği teröre ateş püskürdü. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak İsrail yönetimini temel insani değerlere uymaya davet eden Erdoğan, “Mescid-i Aksa’ya karşı özellikle son birkaç gündür sergilenen pervasızlıklar, İslam dünyasını derinden üzmektedir. Kudüs’teki Harem-i Şerif, sadece Filistinlilerin değil 1,7 milyarlık tüm İslam aleminin onurudur, namusudur, kutsal mekanıdır. Harem-i Şerif’e yönelik kısıtlamalar ile Müslümanların onurlarının incitilmesi karşısında, İslam dünyasının tepkisiz kalması beklenemez. Nitekim ülke olarak tepkimizi güçlü bir şekilde ortaya koyduk” diye konuştu.

“TÜRKİYE FİLİSTİN’İN YANINDA”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bizler Körfez’deki kardeşlerimiz arasında ne surette olursa olsun sorun ve sıkıntı yaşanmasını doğru bulmuyor, son hadiselerden de büyük üzüntü duyuyoruz. Bugün Müslümanlar olarak her zamankinden daha çok birbirimize kenetlenmemiz, safları sıklaştırmamız gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz. Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Filistin’de yaşanan sıkıntılar, acılar ortadadır. Maalesef bu sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Tüm dünyanın gözü önünde Mescid-i Aksa’da yaşananlar bunun bir örneğidir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de bölgede barışın tesisi için çalışmaya, Filistinli kardeşlerimizin hak, özgürlük ve adalet mücadelelerini desteklemeye devam edecektir. Kudüs’te yaşanan gerilimin bir an önce nihayet bulması için yoğun çaba sarf ediyoruz.”

“ALMANLARA AÇIK AÇIK SÖYLEDİM”

Almanya ile yaşanan gerilime de değinen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Alman Dışişleri Bakanının şahsında Alman yetkililerine şu ana kadar bir şeyi devamlı söyledim. Lütfen bizler NATO’da beraberiz. AB süreci içinde müzakereci bir devletiz. Dolayısıyla aramızdaki stratejik ortaklık yeni değil. Buna gölge düşürecek herhangi bir adım atılmamalıdır. Türkiye’de darbe girişimde bulunan FETÖ terör örgütünün birçok mensubu şu anda Almanya’da cirit atıyor. Türkiye’den kaçan teröristleri eğer siz kalkar Almanya’da barındırırsanız Cumhurbaşkanlığı makamında bunları ağırlarsanız, kalkıp bunlarla (Büyükada’daki gözaltılar) Türkiye’yi sıkıştıracaksınız, bunu seçim malzemesi yaparsanızyok kusura bakmayın bizim sizlere bakışımız o kadar rahat olmaz.”

“Dostlar birbirini aldatmamalı”

YPG’nin ABD’nin tavsiyesiyle isim değiştirmesi de sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti: “Ha Ali ha Veli, değişen bir şey var mı? Yok. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Her ikisi de aynı ve bunların nerede, nasıl cirit attığı hepsi zaten ortada. Aslolan tabelayı değiştirmek değil, içeride ne var, budur. Bunları zaten istihbaratıyla her şeyiyle takip eden bir Türkiye var. İsim değiştirmişler. Yok, bunları yutmak mümkün değil. Dostlar birbirini aldatmamalı.”

Katar için körfez turunda

Katar’a uygulanan izolasyon sonrası Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Kuveyt’i ziyaret ettikten sonra Katar’a geçecek. Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Cidde’de, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali’nde Suudi yetkililerce karşılandı.

4 bakan EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Cidde’ye geldi. Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Selam Sarayı’nda öğle yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan ile bin Abdülaziz, daha sonra Türk yetkililerinin de bulunduğu heyetler arası görüşmeye geçti. Erdoğan, ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı da kabul etti. Ardından Kuveyt’e geçen Erdoğan, Kuveyt’te Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’la bir araya geldi. Erdoğan son durağı olan Katar’da ise Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yle bir araya gelecek.

KRİZ İÇİN DEVREDE

Görüşmelerde, bu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bu çerçevede, Körfez ülkeleri arasında Katar bağlamında yaşanan ihtilafa ilişkin son gelişmelerin ve sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.