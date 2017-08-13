Harekete geçin! Gazze kan ağlıyor

Filistin’deki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Cemal el-Hudari, “Özellikle tıbbi alanda ihtiyaç duyulan malzemelerde eksiklik var. Ayrıca tedavi için hastaların seyahat imkanı yok. Gazze’de hastaneler, fabrikalar ve evlere elektrik sağlanamıyor” dedi.

Filistin’deki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Cemal el-Hudari, Gazze’de bütün sektörlerde geri dönülemez bir bozulma yaşandığını söyledi. Hudari, “Özellikle tıbbi alanda ihtiyaç duyulan malzemelerde eksiklik var. Ayrıca tedavi için hastaların seyahat imkanı yok” dedi. Gazze’de hastaneler, fabrikalar ve evlere elektrik sağlanamadığını ifade eden Hudari, bu şekilde hiçbir kurumun işlerini yürütemeyeceğini dile getirdi.

“Arap dünyasını Gazze için harekete geçmeye çağırıyorum”

Hudari ayrıca, Filistin Uzlaşı Hükümeti’nin Gazze’deki çalışanları erken emekli etmesinin de bazı kurumlarda karışıklığa sebep olduğunu vurgulayarak, “Bu durum Gazze’deki büyük sektörleri derin bir krize soktu. İslam ümmeti ve Arap dünyasını ahlaki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye ve Gazze için harekete geçmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

İsrail, Hamas’ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana Gazze’yi abluka altında tutuyor.