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Harekat'ta MİT'in katkısı büyük

Önceki gün başlayan ve kusursuz olarak devam eden “Zeytin Dalı Harekatı”nın başarısının altında Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sahada verdiği kritik desteğin olduğu öğrenildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 02:06
Harekat'ta MİT'in katkısı büyük

Üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgilere göre MİT, uzun süre önce sızarak bölgenin adeta röntgenini çıkardı. MİT’in gerek anlık, gerekse diğer şekillerde aktardığı kritik bilgiler, askerlerimizin işini büyük ölçüde kolaylaştırdı.

KUSURSUZ DESTEK HAREKATI KOLAYLAŞTIRDI

Alınan bilgilere göre, bölgede uzun süredir sahaya inen MİT, taktik düzeyde elektronik ve teknik istihbarat desteğini sağladı. Bu kapsamda gerçekleştirilen görüntü analizlerinin ve kestirmesi yapılan sinyal istihbaratlarının anlık olarak sahadaki birliklere iletilmesi, ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi, hava saldırıları için hedef belirleme, hedef güncelleme ve imha edilen hedefin son durumu hakkında istihbarat toplama desteği vererek gelen başarıya büyük katkı verdi.

TERÖRİSTLER BBG EVİ GİBİ İZLENİYOR

MİT sayesinde Afrin kent merkezinden anlık bilgi ve görüntü akışının sağlanmasının, Afrin’deki batı beslemesi teröristlerin attıkları her adımın Ankara’daki harekat merkezi tarafından izlenmesi mümkün olduğu da alınan bilgiler arasında.

HACI YAKIŞIKLI / ANKARA

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 02:06
  1. ÖSO
  2. MİT
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