Harekâtın adı neden Zeytin Dalı? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı vardı.Harekatın başarı ile devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan Operasyon'un adının neden 'Zeytin Dalı' olduğunu da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu;

"Zeytin Dalı operasyonu. Zeytin bizim inancımızda çok kutludur. Bu aynı zamanda özgürlüklerin müjdecisidir. Biz de bu zeytin dalı olarak bunu kullanırken dedik ki, toparlayalım, kucaklayalım ve böyle bir özgürlük adımını attık. Biz Zeytin Dalı operasyonu ile bölgemiz üzerinde farklı emelleri olan güçlerin derenin taşı ile kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozmuş olduk. Münbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi tamamen temizleyeceğiz.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Bu ay sonu itibari ile muhtarımızla buluşmalarımızın 3. yılını dolduruyoruz. Bizlere kalbinizi açtığınız için teşekkür ediyorum.Bu buluşmaları inşallah sürdüreceğiz.



SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR SÜRECEK



Tarihi bir hadise yaşıyoruz. Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve adını Zeytin Dalı koyduğumuz operasyon başarı ile sürüyor. TSK ile bölgenin aslı sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor.Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyon devam edecek. Sınır güvenliğimiz elbette önemlidir. Vatandaşlarımızıncan ve mal güvenliğine kasteden sınır ötesi tehditler elbette önemlidir. Biz Suriye'deki Arap, Kürt ve Türkmen kardeşlerimizin geleceğini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz.



BİZİ İŞGALCİ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Gözümüzün içine bakıla bakıla bize yalan söylenmesine tahammül etmek zorunda değiliz demiştik. Bizim sınır güvenliğimizi sağlama gayretimizi çarpıtmaya çalışanlar dört bir koldan saldırıyor. Afrin'i Kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye, kimi bizi Suriye'yi işgalle suçlamaya çalışıyor. Şimdi altyapısı ile eğitimi ile ayağa kaldırdığımız Rai, Cerablus, El Bab arasındaki alana 100 bine yakın kardeşimiz geri dönüp normal hayatını sürdürmeye başladı. Afrin'de de aynı şey olacak. Önce teröristlerin kökünü kurutacağız, sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimin için 3.5 milyon benim ülkemde yaşayan Suriyeli kardeşlerim için.



DAEŞ'LE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR, BUNLARIN BİRBİRİNDEN FARKI YOK



Biz aslında kimin nerede durduğunu gayet iyi biliyoruz. DEAŞ bahanesi ile Afrin'i terör koridoruna teslim etmek isteyenler DEAŞ'la birlikte açık şekilde savaşıyorlar. Bunların birbirinden farkı yok. Al PYD'yi, YPG'yi vur DEAŞ'a. Hiç birbirinden farkı yok. O da terörist, o da terörist. Bir madalyonun iki yüzü gibi. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar işlerine geldiğinde birini, işlerine geldiğinde ötekini uzatıyor.



ALMANYA'YA TEPKİ: BU NASIL HUKUK?

Biz bu DEAŞ belasını öyle veya böyle kendimizden uzak tutarız ama aynı şeyi yıllardır bizim mücadelemizi engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapan diğer ülkeler yapabilir mi? Bizim kimlik bilgilerini verdiğimiz teröristleri bile kontrol altında tutmayı beceremeyip kanlı eylemlerle maruz kalmışlardır. Çok daha kanlı teröristlerle muhatap olduklarında neler yapabileceğini göreceğiz. Yolcularımız Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapıyorlar, PKK terör örgütü havalimanında tekme tokat, ellerindeki sopalarla dövmeye yöneliyorlar ve Alman polisi izliyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Senin en güvenliği olduğun yer havalimanı. Nereye kadar? Nasıl olacak bu? Söylediğimiz zaman da, "olmuyor ha, doğru değil ha" Biz bu gördüklerimize sessiz mi kalalım? Bu nasıl hukuk? Yol güvenliği yoksa sen nasıl devletsin, sormazlar mı? Kusura bakmayın, biz bu gerçekleri de söyleyeceğiz.

BUNLAR BARBAR, HIRSIZ, IRZ DÜŞMANI

Kobani'de Ayn el Arab'da, hükümetimize sığınan yüz binlerce kardeşimiz bölge DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen evlerine geri dönmüyor. Çünkü, belki görünüşte DEAŞ gitti ama oraya bir başka terör örgütü çöreklendi. Bunlar barbar, katil, hırsız, ırz düşmanı. Bunlar postmodern haçlı seferinin yeni işbirlikçileri. Biz Afrin'de aslında tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle de mücadele ediyoruz. Ateş altındaki sivillerin tahliyesini engelleyen, canlı kalkan olarak kullanan bu zihniyet, çukur eylemlerinde de karşımıza çıkmıştı. Biz 13-15 yaşındaki çocukları, yaşlı kadınları ellerine silah tutuşturarak fotoğraflar yayınlayan bir örgütü tepelemeye çalışıyoruz.

OBAMA BİZİ ALDATTI

Obama döneminde bizim bir de zeytinlik harekatı var. Obama orada bizi aldattı. O harekat Münbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı. Sözünde durmadı. Biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadılar. Biz buradaki teröristleri Fırat'ın doğusuna süreceğiz dediler. Münbiç yüzde 95 ile Araplarındır. Orada Kürt yoktur. Sözlerinde durmadılar, hesap başkaydı. Orada yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı. Adını Kürt Devlet koyuyorlardı. Burada Kürt yok ki. Yüzde 95 Arap var. Oraya terör örgütünün mensuplarını yığıyorsun. Aynısını Kobani'de yaptılar, orada Ayn el Arap'dı. Aynı şekilde teröristleri yığdınız.



268 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK



Bunları söyleyince rahatsız oluyor beyler. Biz doğruyu her yerde söyleyeceğiz. Biz, bu adımları atarken kararlılıkla bu yolda yürümeye devam ederken her mücadelede de biliyoruz ki, bir bedeli vardır. Bunu göreceğiz. 2015 yılı temmuz ayından beri terörle mücadelede sınırlarımız içinde 1000'in üzerinde şehit verdik. Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama özellikle ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidmiz varsa karşı taraftan da 268 kişi etkisiz hale getirildi.



BENİM ASKERİM 'AFRİN'E DÜĞÜNE GİDİYORUZ' DİYOR



Bizim askerimiz, polisimiz, korucularımız, ÖSO'daki kardeşlerimiz şehadeti şereflerin en büyüğü olarak gördükleri için adeta ölümün üzerine üzerine gidiyorlar. Bu sabah askerlerimizle yapılan röportajlara baktığımızda 'biz Afrin'e düğüne gidiyoruz' diyorlar. Buna inanmak sıradan, herkesin karı değil. Bizim Mehmetimizin yetişmeri böyle. Buradan Zeytin Dalı operasyonunda, daha önceki operasyonlarımızda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da verdiğimiz tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm güvenlik güçlerimizi Rabbim korusun diyorum.