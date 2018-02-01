Harekâtı engelleyemeyen CHP şov yapmaya başladı
Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden temizlemesi ve Afrin'in PKK/YPG/PYD işgalinden kurtulması için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na uzun süre karşı çıkan CHP, operasyonu engelleyemeyince şov yapmaya başladı.01 Şubat 2018 Perşembe 14:56
Terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda kullanılan füzelerin üzerine yazı yazma olayı, şehitlerimizin adının yazılmasıyla başlamıştı. Hatta bu şehitlerin adı, füzelere yazıldığı gibi operasyonlara da isim olarak verilmişti.
CHP ŞOV YAPMAYA BAŞLADI
Birçok CHP'li milletvekili, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu. En son Türk Tabipler Birliği'nin terörü savunan sözde savaş karşıtı açıklamalarından sonra, birliğin yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, CHP'li milletvekilleri de TTB'ye destek vermek için bina önünde toplanmıştı.
Tüm bu skandallara rağmen harekâtı engelleyemeyen CHP, işi şova dönüştürmeye başladı. Teröristleri imha etmek için kullanılan füzelerden birinin üzerine CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun isminin yazılması dikkat çekti.