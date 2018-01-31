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Harekata katılan kahraman Mehmetçik bakın nasıl karşılandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki terör hedeflerini temizleyen askerlerin bir kısmı Kilis'e döndü. Kilis'te bir grup vatandaş, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerleri sevinç gösterileriyle karşıladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:54
Harekata katılan kahraman Mehmetçik bakın nasıl karşılandı

Askeri araçların geçtiği Gülbaba köyünde toplanan bir grup vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla "En büyük asker, bizim asker", "Vur vur inlesin Afrin dinlesin" ve "Her Türk asker doğar" sloganları attı.

Bazı vatandaşlar ise Türk askerlerine sarıldı.

Askerlere destek için oğlu Nevzat Dal ile sınıra gelen Reşit Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlere sevgilerini göstermek ve destek olmak için sınır hattına geldiklerini belirtti.

Oğlunun askerleri görmek istediğini anlatan Dal, "Onlara destek olmak istedik çünkü elimizden başka bir şey gelmiyor. Oğlum, 'baba askerlerimizin yanına birlikte gidelim, onlara moral verelim' dedi. Bu nedenle sınıra geldik." dedi.

Nevzat Dal ise askerleri yakından görünce çok mutlu olduğunu belirterek onları çok sevdiğini söyledi.

Sınır hattında görev alan askerler de Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı çevresine yönelik hava harekatını izledi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 14:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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