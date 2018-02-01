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Harekâta engel olamayan CHP şov yapmaya başladı

Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden temizlemesi ve Afrin'in PKK/YPG/PYD işgalinden kurtulması için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na uzun süre karşı çıkan CHP, operasyonu engelleyemeyince şov yapmaya başladı.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:56
Harekâta engel olamayan CHP şov yapmaya başladı

Terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda kullanılan füzelerin üzerine yazı yazma olayı, şehitlerimizin adının yazılmasıyla başlamıştı. Hatta bu şehitlerin adı, füzelere yazıldığı gibi operasyonlara da isim olarak verilmişti.

CHP ŞOV YAPMAYA BAŞLADI

Birçok CHP'li milletvekili, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu. En son Türk Tabipler Birliği'nin terörü savunan sözde savaş karşıtı açıklamalarından sonra, birliğin yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, CHP'li milletvekilleri de TTB'ye destek vermek için bina önünde toplanmıştı. 

Tüm bu skandallara rağmen harekâtı engelleyemeyen CHP, işi şova dönüştürmeye başladı. Teröristleri imha etmek için kullanılan füzelerden birinin üzerine CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun isminin yazılması dikkat çekti. 

 

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 14:56
  1. Zeytin Dalı harekatı
  2. Afrin
  3. CHP
  4. özlem çerçioğlu
  • KamilKamil59 dk önce
    La havle.arkadaş ne istiyorsunuz.bu harekata destek vermesin mi CHP versin mi.verin ve suç vermeyince suç.ya bi karar verin.ona göre hareket etsin trollerde.
  • düşmanın senidestekliyosa sende bi puştluk yada sen onu destekliyosan salaksın fidelkastrodüşmanın senidestekliyosa sende bi puştluk yada sen onu destekliyosan salaksın fidelkastro1 sa önce
    40 yıl pkk destekleyip binlerce insanının ölmesini sağladı esad oğluda ynı milyarlarcadolar masrafyaptırdı sonra benim maşım neden az senin maş pkkya avrupadan abd den silah sizin desteklediğinize atıldı bunu düşünemiyen insan demeye bile iğreniyom dilerim allahtan güle güle hırıstiyan alemine gidesiniz burada yaptıklarınızı orada yapasınız olarsize doğru öğretir
  • UĞUR MUŞUĞUR MUŞ1 sa önce
    önce şu kıytırık konsolosu,sonra it sürüsü diyen it oğlu iti,cıa ajanı şerefsizi hele bir dizginleyin hele,hatayı türk topraklarına katmak için yırtınan m.kemalin gerçek askeri olun bir hele sonra bakarız sizin samimiyetinize
  • yazıYORUMyazıYORUM2 sa önce
    Bu bayan Cumhurbaşkanının dolar bozdurun kampanyasına da katılmıştı, tipik CHP lilerden farklı düşünüyor olabilir.
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