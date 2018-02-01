Harekâta engel olamayan CHP şov yapmaya başladı

Terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda kullanılan füzelerin üzerine yazı yazma olayı, şehitlerimizin adının yazılmasıyla başlamıştı. Hatta bu şehitlerin adı, füzelere yazıldığı gibi operasyonlara da isim olarak verilmişti.

CHP ŞOV YAPMAYA BAŞLADI

Birçok CHP'li milletvekili, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu. En son Türk Tabipler Birliği'nin terörü savunan sözde savaş karşıtı açıklamalarından sonra, birliğin yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, CHP'li milletvekilleri de TTB'ye destek vermek için bina önünde toplanmıştı.

Tüm bu skandallara rağmen harekâtı engelleyemeyen CHP, işi şova dönüştürmeye başladı. Teröristleri imha etmek için kullanılan füzelerden birinin üzerine CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun isminin yazılması dikkat çekti.