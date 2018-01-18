Harekât öncesi PKK/YPG'ye şok! Teslim oldu

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’nın Afrin yapılanmasından kaçarak Azez’e sığınan ‘Veysi Hicazi’ isimli sözde saha komutanı, çarpıcı bilgiler verdi. PKK işgalindeki Minnığ bölgesinin 1 yıl 4 ay boyunca sorumluluğunu yürüten Hicazi, “PKK’nın medya şovlarına kimse aldanmasın. Örgütün Türk askeri karşısında dayanma gücü yok. Türk ordusu harekâtın başlamasından 3 saat sonra Afrin’de olur” dedi. Afrin’deki Rus askerlerinin bölgeden çekildiği bilgisini veren Hicazi, “Sadece Cinderes bölgesinde Rus bayrakları kaldı. Bilhassa sınır boyunda bazı PKK noktalarına Rus bayrağı çekilebilir. Bu durum PKK’nın tuzağı olarak görülmelidir” ifadelerini kullandı. ‘Ebu Uday’ kod adlı eski PKK’lı şunları anlattı:

‘MAAŞIMIZ 1000 DOLARDI’

“Afrin’de 9 bin civarında PKK’lı var. Bir de ABD’nin PKK’ya kattığı Lival el-Aşair, Megavir Humus, Ceyş el-Suvvar gibi paravan gruplar var. Bu kişilerin maaşları Haseke’de konuşlu örgüt sorumlusu Şahin Cilo’dan (Ferhat Abdi) gelir. Rimeylan’da mali konularla ilgili bir birim var ve Afrin’deki tüm PKK’lıların maaşları bu birim tarafından ödeniyor. Paralar ise ABD’den geliyor. Afrin’deki PKK karargahları 2016 yılı içerisinde bazı ABD’li siviller tarafından ziyaret edildi. Tüm ihtiyaçlarımızı gidereceklerini söylüyorlardı. Gerçekten de öyle oldu. 2017 yılı Haziran ayına kadar 6 ay boyunca 1000’er dolar maaş aldık. Üst düzey isimler o dönem son derece bonkör davranıyordu ancak 2017 Haziran’ından sonra maaşlarımız 200 dolara düşürüldü.”

‘HER YERİ YAĞMALADIK’

“Rusya’nın olağanüstü hava desteğiyle Afrin’den çıkarak Tel Rıfat, Kefer Nasıh, Marenaz, Malikiyye, Aneb, Ayn Dakne, Ahraz gibi birçok beldeyi ÖSO’dan aldık. Girilen köylerde kümes hayvanları, ev halıları, mobilya ve dolaplar dahil her şey yağmalandı. Günlerce Afrin’e TIR’larla eşya taşındı. Camiler, okullar, hastaneler, köylülerin hububatları bile boşaltılıp Afrin’e taşındı ve satıldı. Aşamalı olarak kıymetli eşyalar üst düzey yöneticilerden başlanarak pay edildi. Bu yağma olayında o kadar ileri gittiler ki, o bölgedeki tren rayları bile sökülüp Afrin’e getirildi ve hurda fiyatına satıldı.”

HDP’DEN BÖLGEYE YARDIM GİDİYOR

Suriye PKK’sı içerisinde 1 yıl 4 ay görev yapan ve 200 kişilik bir terör grubunu yöneten Veysi Hicazi, Suriye PKK’sına Türkiye’deki HDP’li belediyelerden nasıl yardım gittiğini şöyle anlattı: “Başta Diyarbakır olmak üzere HDP’li belediyelerden sürekli yardım gönderiliyordu. Belediyelerin Afrin’e gönderdiği malzemeler arasında gıda, giyecek ve tıbbi malzemeler bulunuyordu. Ayrıca 2015-2016’da HDP’li belediyeler tarafından verilen iş makineleri ile inşaat malzemeleri bölgede halen etkin olarak kullanılıyor. Aslen Halep’e bağlı Düdyen köyünden olan Salah Cibbo, PKK’nın muhalif bölgelerle ilgili faaliyetlerinden sorumlu bir isim. Salah Cibbo’nun kardeşi Şiro Cibbo ise İstanbul’da yaşıyor ve HDP ile PKK’nın Afrin yapılanması arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Afrin’den Türkiye’ye sızan ve PKK ile ilintili herkesin tüm ihtiyaçları HDP tarafından karşılanır. Şayet hasta ya da yaralanmış ise ameliyat ve tedavi işlemleri yine HDP’nin sağladığı imkanlarla yapılır."

1 NUMARA’YI AÇIKLADI

Veysi Hicazi, Afrin’de PKK yapılanmasının en tepesinde bölgeye Türkiye’den giden ‘Bektaş’ isimli bir teröristin bulunduğunu ve orada son sözü onun söylediğini belirtti. Hicazi, “Mahmut Berhudan ile Hacı Ahmed bu ismin altında ve emrinde görev yapmakta. Çok önemli toplantılarda ortaya çıkan Bektaş, Kürtçe ve Arapça bilmiyor, yanında sürekli Türkçeden Arapça ve Kürtçeye çeviri yapan bir tercüman bulunduruyor. Bektaş, Afrin merkezinde özel bir karargahta kalıyor ve Kandil’den gelen bir ekip tarafından korunuyor. Türkiye kökenli bu şahıs, Kandil tarafından yaklaşık 2 yıl önce bölgeye atandı ve örgüt içi disiplin konusunda özel işkence yöntemleri uyguluyor” diye konuştu. (Yeni Şafak)