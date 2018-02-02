“Harekat” bütçeyi olumsuz etkilemez

ERTUĞRUL ŞAHAN/ANKARA Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Afrin’deki PKK/PYD’li teröristlere yönelik olarak devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye ekonomisi ve bütçe dengelerine etkisinin sınırlı olacağını belirtti. Makamında Akit’e açıklamalarda bulunan Şimşek, “Türkiye’nin meşru ve haklı bir davası var. Türkiye kendisine yönelen tehditleri bertaraf etmek için meşru bir zeminde terörle mücadele ediyor. Dolayısıyla öncelikli bir konudur. Diğer hususlar bir anlamda teferruattır. Bizim zaten bütçemiz, kamu maliyesi oldukça güçlü. Geçen sene de bir önceki sene de Suriye’deki terör tehdidini bertaraf etmek için, Irak’tan ülkemize yönelen PKK tehdidini bertaraf etmek için zaten Türkiye yoğun bir mücadele içerisinde. Dolayısıyla bu türden operasyonların etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. Muhtemelen bütçe dengelerini olumsuz etkileyecek husus olarak görmüyoruz. Zaten kullanılan sistemler ve mühimmatın tamamı neredeyse yerli” dedi.

“BURADA ASIL HEDEFTERÖR ÖRGÜTÜDÜR”

“Ama keşke yakın coğrafyamızda komşularımız istikrarlı, güvenli olsalar ve barış içerisinde yaşasalar. Çünkü o bize olumlu yansır. Bizim aslında ulusal güvenliğimiz bir anlamda yakın coğrafyanın daha istikrarlı, daha barışçıl olmasında yatıyor” diyen Şimşek şöyle devam etti: “Ülke olarak biz bunu ifade ettik. Bizim hiç kimsenin ne toprağında gözümüz var. Ne de başka planlarımız var. Biz sadece ve sadece kendi güvenliğimizi sağlamak, terör tehdidiyle mücadele etmek için mecburen bu müdahaleleri yapıyoruz. Bu mücadelenin hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimize yönelik olmadığını herkes biliyor. Kürt kardeşlerimizle asla bir sorunumuz olamaz. Burada asıl hedef terör örgütüdür. Kürt kardeşlerimize en çok zulmü terör örgütleri yapıyor. Dolayısıyla aslında biz yakın coğrafyamızı da terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için mücadele ediyoruz. Dünyaya da iyi anlattığımızı düşünüyorum. Gönül ister ki bütün bu süreçlerin sonunda Suriye birliğini, beraberliğini korusun. Bütün kesimlerin temsil edildiği demokratik, istikrarlı ve barışçıl bir komşuya dönüşsün. Bu bizim menfaatimizedir. Aynı şey Irak ve diğer bölgeler için de geçerli. Onun için Türkiye’nin bu noktada ilkeli duruşunu herkes biliyor. O nedenle piyasalara olumsuz bir yansıma olmadı. Türkiye önemli ölçekteki tehditleri bertaraf edebilecek kabiliyete sahip. Bunu yaparken de bütçede olsun ekonomide olsun manevra alanımız oldukça güçlü.”

BU YIL DAVOS’TA HAVA NASILDI?

Katıldığı Davos Dünya Ekonomi Forumu’na ilişkin gözlemlerini Akit ile paylaşan Mehmet Şimşek, “Davos’ta bu yıl oldukça iyimser bir hava hakimdi. Küresel ekonomi güçlü bir toparlanma içerisinde. Küresel büyüme tekrar yüzde 4 seviyesine çıkacağı beklentisi hakim. Bu büyümenin 2019’da da devam etmesi bekleniyor. Dikkat çeken en önemli hususlardan bir tanesi Avrupa’ya öz güvenin tekrar geri gelmiş olması. Çünkü küresel kriz yaşandı arkasından da Avrupa borç krizi yaşandı. Dolayısıyla Avrupa’da toparlanma biraz geç başladı. Şimdi Avrupa’da çok hızlı bir toparlanma var. Bu da Avrupa’ya ilişkin beklentileri olumlu etkiliyor. Geçen yıl Brexsit’in gölgesi altında idi. Bu yıl ise çok fazla konuşulan bir konu olmadı. Genel olarak baktığımız zaman iyimser bir hava hâkim ama orta ve uzun vadede çok ciddi rüzgârlar. Bu küresel ticareti orta ve uzun vadede etkiler mi? Çünkü ticaret büyümenin ana motorlarından bir tanesi. Dünyada nüfus yaşlanıyor. Dünya gelir dağılımında adaletsizlik çok büyük boyutlara ulaşmış duruma. Bu kadar düşük faize rağmen yatırımlarda güçlü bir canlanma yok. Kısa vadede beklentiler olumlu olsa da. Orta ve uzun vadeye ilişkin birtakım endişeler var. Teknolojinin yapay zekânın ortaya sunacağı fırsatlarla getireceği yıkıcı etkiler konusunda tartışmalar yoğun."

DAVOS’TA TÜRKİYE’YE İLGİ YOĞUNDU

Davos’ta şirketlerin Türkiye’ye yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Bakan Mehmet Şimşek, şunları söyledi: “Bunu daha çok bire bir toplantı taleplerinden görüyoruz. Orada iken çok yoğun bir mesai yaptık. Genelde Türkiye’de ne olup ne bitiyor şeklinde bizimle diyalog kuruluyor. Ya da yatırımlarını artırmayı düşünenler orta ve uzun vadeye planlara ilişkin beklentilerimizi öğrenmek için görüşmek istediler. Genel anlamda Türkiye’nin 2016’daki şoklarını geride bırakmış olması, çok hızlı bir büyüme sürecine girmiş olması herkes için sürpriz olmuş. Dolayısıyla bu Türkiye ekonomisinin ne kadar şoklara dayanıklı olduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin şoklara karşı dayanıklılığını artıracak reformlar yapacağız. Nüfusu 80 milyon üzerinde olup da kişi başına milli gelirde 10 bin doların üzerinde olan kaç gelişmekte olan ülke var? Dolayısıyla 6-7 çok önemli yükselen pazardan bir tanesi. Dolayısıyla zaten burada olmanız lazım. Ama Türkiye hem büyüme potansiyelini hem de performansını daha güçlü sürdürebilir kılmak içinde reform yapacak. Dolayısıyla diyaloglar çok iyi oldu. Birçok panelde de Türkiye’nin tezlerini savunduk. İlaveten de kapalı oturumda bizim bölgesel meselelere ve Türkiye’de olup bitenlere bakış açımızın sunma fırsatımız oldu.”