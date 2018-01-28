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Harçlığını az bulan evlat babasının dükkanının soydu

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, babasının kendisine verdiği harçlığı az bulan bir genç, babasının tütün dükkanını soydu.

28 Ocak 2018 Pazar 00:23
Harçlığını az bulan evlat babasının dükkanının soydu

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan E.D, Yatağan ilçesine gelerek, gece saatlerinde babasının Konak Mahallesi’ndeki tütün dükkanının camını kırdı. Dükkana giren şüpheli, yaklaşık 7 bin lira değerindeki tütün ürünleriyle bölgeden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde dükkana gelen babasının, dükkanının soyulduğunu ihbar vermesi üzerine harekete geçen Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Şüpheli, tütünleri satmak için anlaştığı kişiyle buluşma noktasına giderken Cumhuriyet Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

E.D., polisteki ifadesinde, çalışmadığını ve zor durumda olduğunu, bu durumu babasına iletmesine rağmen kendisine yardımcı olmadığını iddia ederek dükkanı soyduğunu belirtti. Şüpheli, polisteki işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin çaldığı tütünlerle bölgeden uzaklaşması, çevredeki dükkanlarının güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 00:23
  1. Yatağan
  2. Muğla
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