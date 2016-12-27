Harçlar Kanunu’nda esas olacak döviz kuru belirlendi

Harçlar Kanununda yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 dolar, 3,46 TL olarak uygulanacak.
Eklenme: 27 Aralık 2016, 10:20
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