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Harbiye’ye Sığmayan 1.2 Milyon Kişi Tarkan’ı fizy’den İzledi

Türkiye’nin Megastarı Tarkan ile Türkiye’nin en yenilikçi dijital müzik platformu fizy, Harbiye Açıkhava konserlerinde buluştu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:56
Harbiye’ye Sığmayan 1.2 Milyon Kişi Tarkan’ı fizy’den İzledi

Tarkan’ın muhteşem sahne performansını, Türkiye’nin dört bir yanındaki sevenleri fizy üzerinden canlı izledi. Megastar’ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 1-2-4-5-8-9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği konserleri toplam 42 bin kişi biletli olarak izledi. fizy’den de canlı olarak yayınlanan konserler ise Türkiye’nin 81 ilinden milyonlarca kişiye ulaştı. 

Tarkan sahneden teşekkür etti

Tarkan fizy konser yayınlarını toplam 1,2 milyon kişi takip etti. Bu rakam Harbiye Açık Hava Sahnesi kapasitesinin 35 katına denk geliyor. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren fizy, böylece konseri izlemek isteyen herkesi Harbiye'ye getirmiş oldu. Konserler, görüntü ve profesyonel çekim kalitesiyle izleyenlerden büyük beğeni topladı. Megastar Tarkan da, Harbiye'de gerçekleştirdiği konser dizilerinin son akşamında, fizy'e sahneden teşekkür etti. Sahip olduğu zengin yerli ve yabancı müzik arşiviyle Türkiye’nin en popüler dijital müzik platformu olan fizy,  İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen Tarkan’ın konser kaydını çok yakında sevenleriyle buluşturacak.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 22:56
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