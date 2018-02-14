Harbiye Orduevi'nde yangın!
Harbiye Orduevi'nde yangın paniği yaşandı. 25'inci katta çıktığı bildiren yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına aldı.14 Şubat 2018 Çarşamba 09:50
Şişli'de bulunan Harbiye Orduevi'nde sabah saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Orduevi'nin 25'inci katından dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
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