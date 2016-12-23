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'Harbiden vatan haini çıktı p..’

Rus büyükelçi Andrey Karlov’u suikast düzenleyerek öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın kuzeni konuştu.

'Harbiden vatan haini çıktı p..’
Eklenme: 23 Aralık 2016, 08:45
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili ayrıntılara Habertürk ulaştı. Suikastçı Altıntaş ile 8 yaşına kadar birlikte büyüdüklerini söyleyen amcasının oğlu B.A., “Daha sonra amcamlar taşındı ve İzmir’den taşınınca fazla görüşemedik. Geçen yıl düğünüme amcam ve yengem geldi ama Mevlüt yoktu. İzmir’e polis okuluna geldiğinde yemeğe davet ettik ama her zamanki gibi ‘İşim var, okul izin vermiyor, geç oldu’ gibi mazeretler ileri sürdü. Polis okuluna başladığında Mevlüt’ün namaz kılmaya başladığını duyduk. Beşiktaş’taki, Kayseri’deki bombalı saldırılardan sonra onun için endişelendik, merak ettik. Telefonla aradık. Şehit olduğu haberinden korkuyorduk, vatan haini çıktı. Arayınca, ‘Kapat, işim var’ diye savuşturuyordu. Ben de yengeme ‘Mevlüt’e söyle, kendine dikkat etsin’ dedim.”

"HARBİDEN VATAN HAİNİ ÇIKTI P..."

Altıntaş’ın en son 8 Eylül’de kendisini arayıp evliliği için “Hayırlı olsun” dediğini ve bir daha görüşmediklerini söyleyen B.A., şöyle devam etti: “FETÖ’cü diyorlar. Bizim FETÖ ile işimiz olmaz. Ben 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkıp hainlere karşı yürüyüş yapmış biriyim. Televizyonda saldırıyı duyunca şok oldum. Olaydan sonra amcamı ve yengemi arayıp sormadım; sormam da... Bizler Atatürkçü aileyiz. Babam, Mevlüt’ün yaptıklarını duyunca bana dönüp ‘Harbiden vatan haini çıktı p..’ dedi.

 
Etiketlermert altıntaşAndrey Karlov
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