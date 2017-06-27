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Hararet yapan otomobil ölümüne neden oldu

Çorum’un Dodurga ilçesinde hararet yapan otomobilin azalan suyunu tamamlamak için su almaya çalıştığı kanala düşen genç boğularak hayatını kaybetti.

27 Haziran 2017 Salı 08:42
Hararet yapan otomobil ölümüne neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Dodurga’dan Oğuzlar istikametine seyir halinde olan Furkan Keskin’in (22) içinde bulunduğu otomobil Obruk köyü yakınlarında hararet yaptı. İddialara göre, Keskin hararet yapan otomobilin eksilen suyunu tamamlamak için yol kenarında bulunan sulama kanalına indi. Su almaya çalıştığı sırada ayağı kayan Keskin, kanala düşerek gözden kayboldu.

Olayı gören vatandaşlar sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112, UMKE ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. Kanalda yapılan aramalar sonucu talihsiz gencin cesedi AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 3 kilometre ötede bulundu. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Keskin’in cansız bedeni Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 08:42
  1. Çorum Dodurga
  2. Hararet yapan otomobil
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