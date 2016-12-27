Bu haber 302 kez okundu

Hararet sorununa alternatif çözümler!

- Soğuk su

Soğuk su vücut ısısını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

- Hindistan cevizi suyu

Hindistan cevizi suyu harareti gidermektedir.

- Limon

Bir bardak suyun içerisine yarım limonun suyunu sıkın. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı bal ve bir tutam tuz ekleyin. Bu karışımı günde 3 bardak için.

- Nane

Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı taze nane yaprağı katın ve biraz dinlendirin. Ardından süzerek bal ile tatlandırın. Karışımı buzdolabında soğuttuktan sonra günde birkaç defa içebilirsiniz. Bu karışım harareti, baş ağrısını ve mide bulantısını gidermektedir.

- Karpuz

Birkaç dilim karpuzu soğuk süt ile karıştırarak mükemmel bir içecek hazırlayabilirsiniz.

- Hint bektaşi üzümü

Bir bardak suya 2 çay kaşığı bektaşi üzümü suyu, 1 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı limon suyu ekleyin. Bu karışımı sabah aç karnına tüketin.

- Ayran

Yaz aylarında vücudunuzu gün boyunca serin tutmak için kahvaltınızı bir bardak ayran ile yapın.

Bunların dışında

- Güneşin tepede olduğu öğle vakitlerinde dışarı çıkmayın

- Kafeinli ve alkollü içeceklerden uzak durun

- Hafif giysiler giyin.

- Serin bir yerde uyuyun.

- Aşırı sıcağa maruz kalmaktan kaçının.

- Bol su için

- Baharatlı, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durun

- Fiziksel aktivitelerinizi sabahın erken saatlerinde ya da akşamları yapın.