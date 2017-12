Haram parayla hayatları karardı

1982-84 talihlisi Mustafa Savgan boyacılık yapıyor. 1990 talihlisi Cem Postacı’nın oğlu trafik kazasında öldü. 2000 yılında büyük ikramiyeyi kazanan Süleyman Orhan eski mallarını da kaybetti. 2004 talihlisi Necmi Yıldırım’ın boğazı öz evladı tarafından kesildi. 2005 talihlisi Ahmet Bayram intihar etti...

Milli Piyango’dan büyük ikramiye kazanan talihlilerinin mutlulukları acı ve kederle son buluyor. Büyük bir sevinçle kazandıkları paranın kendilerine hiçbir fayda getirmediğini iş işten geçtikten sonra anlayan talihsiz talihliler içinde bulundukları zor şartlarda hayat mücadelesi veriyor. “Ey iman edenler; içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının, umulur ki kurtuluşa erersiniz” ayet-i kerimesine aykırı hareket ederek Milli Piyango ve şans oyunlarından medet umanların ibretlik sonları, her akıl sahibi için büyük dersler taşır nitelikte.



2 KEZ TUTTURDU AMA...



1982 ve 1984 yıllarında 2 kere büyük ikramiye kazanan “piyango tiryakisi” Mustafa Savgan’a para mutluluk getirmediği gibi hayatını da alt üst etti. Kolay paraya alışan Savgan “yine kazanırım” düşüncesiyle elindeki bütün parayı şans oyunlarına yatırdı. Kısa sürede iflas eden Savgan şu anda ayakkabı boyacılığıyla hayatını sürdürmeye çalışıyor.



HER ŞEYİNİ KAYBETTİ



Cem Postacı, Milli Piyango’nun 1990 yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazandı. Talih kuşunun başına konduğunu sanan Postacı’nın peşini talihsizlikler hiç bırakmadı. Önce 1996 yılında oğlunu trafik kazasında kaybeden Postacı, kısa bir süre sonrada elindeki tüm mal varlığını kaybetti.



OĞLU BOĞAZINI KESTİ



2004 yılındaki yılbaşı özel çekilişinden 2.5 trilyon kazanan Necmi Yıldırım da hayatı alt üst olanlardan. Yıldırım, ikramiye yüzünden kavga çıkaran oğlu tarafından boğazı kesildi.



İFLAS ETTİ



Samsun’da 17 yıl önce büyük ikramiye kazanan Süleyman Orhan’ın hayatı hiç de beklemediği şekilde değişti. Parayı aldıktan sonra talihsizlik peşini bırakmadı. Ticarete atıldı ancak yaptığı her işten zarar etti. Aklı başına geldiğinde artık çok geçti. Orhan kendi helal kazancıyla edindiği mal varlığını da kaybetti. Yine 40 yıl önce büyük ikramiye kazanan Denizlili Mehmet Sarıoğlu ise, yaşadığı baraka tipi evde donarak ölmüştü.



KUMAR VE İNTİHAR



9 çocuk babası ve işsiz olan Ahmet Bayram’a, Milli Piyango’nun 2005 yılındaki çekilişinde çeyrek biletine büyük ikramiye isabet etti. 1 milyon 250 bin TL kazanarak bir anda zengin olan Bayram, ilk iş olarak eşini boşadı. Sonrasında gece kulüplerine gitmeye başlayan Ahmet Bayram, tüm parasını kumarda yedikten sonra evinin banyosunda hayatına son vermiş olarak bulundu.



MUTLULUK GETİRMİYOR



Sadece milli piyango değil şans oyunlarından yüklü miktarda para kazananların da akıbeti hüsranla son buldu. Ordu’da 2003 yılında Sayısal Loto’dan tek başına 844 milyar lira kazanan çaycı Hayri Kaya, kazandığı parayı tüketince yeniden çaycılık yapmaya başladı. Kaya, sürekli şans oyunları oynadığını, 2003 yılında şanslı 6 numarayı bilerek büyük ikramiyeyi kazandığını belirterek, kazandığı paranın kendisine şans değil, adeta uğursuzluk getirdiğini söyledi.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL