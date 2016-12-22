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Haram İfsad İsraf! İşte şeytana uymanın sadece maddi bedeli...

Yılbaşı çamlarının süslenmesine 97 milyon dolar harcandı. Buna ithal edilen 36 milyon dolarlık havai fişek de eklendiğinde rakam daha da büyüyor.

Haram İfsad İsraf! İşte şeytana uymanın sadece maddi bedeli...
Eklenme: 22 Aralık 2016, 07:06
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Kendi öz kimliğinden ve kadim geçmişinden koparılmak istenen toplumumuz Batı’dan gelen tüm gelenek ve âdetleri sorgusuz sualsiz “ithal” eder oldu. Noel kutlaması da bunlardan birisi... Hıristiyan âdeti olan yılbaşı kutlamasının bizim bir geleneğimiz gibi toplumumuza dayatmaları yetmezmiş gibi, sembolü olan çamı bile ithal ediyoruz. İfsad projesindeki israfın boyutları ise 100 milyon dolar. Buna ithal edilen 36 milyon dolarlık havai fişek de eklendiğinde israfın boyutları daha da büyüyor.
 

RAKAMLAR TÜİK’E AİT VE RESMİ

Miladi yılbaşı yaklaşırken Hıristiyan âdeti olan yılbaşı kutlama çalışmaları da maalesef ülkemizde hız kazandı. Tüketim toplumu oluşturmak için Batılı zihniyetin dayattığı bu günlerde, israf da had safhaya ulaşıyor. Öyle ki Türkiye, Hıristiyan adeti yeni yıl kutlamalarında kullanılan çamların süs ve ışıkları için 5 yılda 96,9 milyon dolarlık ithalat yaptı. 
Miladi yılbaşı yaklaşırken Hıristiyan âdeti olan yılbaşı kutlama çalışmaları da maalesef ülkemizde hız kazandı. Tüketim toplumu oluşturmak için Batılı zihniyetin dayattığı bu günlerde israf da had safhaya ulaşıyor. Öyle ki Türkiye, Hıristiyan adeti yeni yıl kutlamalarında kullanılan çamların süs ve ışıkları için 5 yılda 96,9 milyon dolarlık ithalat yaptı. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2011-2015 döneminde yeni yılda kullanılan süs ve ışıkları için gerçekleştirilen ithalat tutarı 100 milyon dolara yaklaştı.
 

97 MİLYON DOLARLIK SÜSLEME

Buna göre, yeni yıl ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar ve süslerin ithalatına 2011 yılında 23 milyon 937 bin dolar, 2012 yılında 20 milyon 659 bin dolar, 2013 yılında 16 milyon 448 bin dolar ve 2014 yılında 16 milyon 31 bin dolar harcandı. Yeni yıl ağaçlarının lamba ve süslerine geçen yıl 19 milyon 909 bin dolarlık harcama yapıldı. Böylece 5 yıldaki harcama tutarı yaklaşık 97 milyon dolar oldu. Söz konusu ithalatın 85 milyon dolarını aşan kısmı Çin’den, kalan kısmı Avusturya, Tayland ve Vietnam’dan gerçekleştirildi.
 

PARALARI HAVAYA ATTIK

Bu dönemde havai fişeklere ise 36 milyon dolar harcandı. Söz konusu tutarın 35 milyon doları Çin’e ödendi. “Bayram, karnaval ve diğer eğlenceler için eşya” kategorisinde ithalat tutarı 2011-2015 döneminde 59,5 milyon doları aştı. Söz konusu eşyaların ithalatı için 2011 yılında 10 milyon 989 bin dolar, 2012’de 7 milyon 367 bin dolar, 2013’te 10 milyon 878 bin dolar, 2014’te 14 milyon 101 bin dolar, 2015’te 16 milyon 104 bin dolar harcandı. Bu ithalatın da 56 milyon doları Çin’den yapıldı.
 
Türkiye’nin 2011-2015 döneminde yeni yıl ağacı süs ve ışıkları için gerçekleştirdiği dış ticaret tutarları (dolar) şöyle:
 
Yıl İthalat İhracat  
2011 23.937.386 459.837 
2012 20.658.955 597.189 
2013 16.448.401 1.610.354 
2014 16.031.286 815.707 
2015 19.909.578 1.268.861 
Toplam 96.985.606 4.751.948 
 
Anadolu Ajansı muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2011-2015 döneminde yeni yılda kullanılan süs ve ışıkları için gerçekleştirilen ithalat tutarı 100 milyon dolara yaklaştı.
 
 

 “KUMARIN MİLLİSİ, GAYRI MİLLİSİ OLMAZ”

“Kumarın millisi, gayrı millisi olmaz; tümü haramdır” diyen Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Olgun, “İslam dini kumarın her türlüsünü şeytanın pis işleri olarak tanımlar. Aynı zamanda kumar bir ahlak sorunudur. Kişi çalışmadan ve hak etmeden küçük miktarda bir para karşılığı olarak yüksek miktarda bir parayı ele geçirmeye çalışmaktadır. Evet; piyango, toto, loto, at yarışları gibi bütün kumar oyunları dinen haramdır ve cezası ağırdır” diye konuştu. 
 
Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Olgun, Milli Piyango İdaresince satışa sunulan milli piyango biletlerine ilişkin yaptığı açıklamada, kumarın hem dini hem de ahlaki bir sorun olduğunu söyledi. Her sene yılbaşına yaklaşan günlerde halka kısa yoldan zengin olmanın bir yolu olarak Milli Piyango bileti almasının telkin edildiğini ifade eden Olgun, “Aslında Milli Piyango çekilişleri yıl boyunca sürekli olarak tekrarlanmakta ancak yılbaşı için belirlenen parasal miktar çok fazla olduğu için kamuoyunun ilgisini yılbaşı çekilişleri daha çok cezbetmektedir. Sadece piyango değil, uygulama farklı da olsa toto, loto, at yarışları, kağıt oyunları gibi şansa dayalı bütün çekiliş ve şans oyunları piyango gibidir. Yani kumarın tanımı, şansa bağlı olarak, herhangi bir beceri göstermeksizin küçük bir bilet ücretine karşılık hak etmediği büyük bir parasal meblağa el koyma girişimidir” dedi.
 

HER TÜRLÜSÜ ŞEYTAN İŞİ BİR PİSLİKTİR

Olgun, “Hak edilmeden göz koyulan ve küçük bir para karşılığı elde edilmeye çalışılan bu haksız kazanç açıkça bir kumar eylemidir. Kumarın dinimiz açısından haram olduğundan kuşku yoktur. İslam dini kumarın her türlüsünü şeytanın pis işleri olarak tanımlar. Kişi çalışmadan ve hak etmeden küçük miktarda bir para karşılığı olarak yüksek miktarda bir parayı ele geçirmeye çalışmaktadır. Evet, piyango, toto, loto, at yarışları gibi bütün kumar oyunları dinen haramdır ve cezası ağırdır” diye konuştu.
 

UYGULAMANIN RESMİ OLMASI KUMARI MEŞRULAŞTIRMAZ

“Uygulamanın resmi kurallara uygun olması, onun İslam dinine göre caiz olduğu anlamına gelmez” diye devam eden Olgun, “Adının önünde milli ifadesinin olması onu meşrulaştırmaz. Milli de olsa gayr-i milli de olsa piyango ve diğer tüm kumar oyunları İslam dinine göre büyük günahlardan birisi olarak haramdır. Rızık, Cenab-ı Hakkın kudret elinde olan bir hazinedir. Dilediğine bu hazineden bolca bahşeder, dilediğini ise daraltır. Her ikisi de insanın imtihanıdır” ifadelerini kullandı. 
 

HELALİN PEŞİNDEN KOŞALIM

Olgun şöyle devam etti: “Özellikle helalinden kazanıp yemenin artık pek bir değeri olmadığı, helal-haram ayrımı gözetilmeden her türlü çıkarın ve menfaatin peşinde koşulduğu günümüzde genç nesillere ebeveynler olarak büyük bir sorumluluk içinde olduğumuzu unutmamalıyız. Haramdan uzak duralım. Helalin peşinde olalım.” 
 
Kaynak: Milli Gazete 
 
EtiketlerYılbaşıBatıKUMARIN MİLLİSİ GAYRI MİLLİSİ OLMAZKumar
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