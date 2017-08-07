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Haracı alan ABD'den flaş Katar hamlesi!

ABD Dışişleri Bakanlığının Katar ve dört Körfez ülkesi arasında yaşanan gerginliği çözmek için bölgeye üst düzey iki yetkili yolladığı bildirildi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:15
Haracı alan ABD'den flaş Katar hamlesi!

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir  yetkili, bu hafta bölgeye iki diplomatın gittiğini söyledi.

İKİ ÜST DÜZEY YETKİLİ GÖNDERDİ

Yetkili, "Emekli General Anthony Zinni ve Dışişleri Bakan Yardımcısı  Vekili Timothy Lenderking taraflarla iletişim kurmak ve Kuveyt hükümetinin  arabuluculuk çalışmalarına destek vermek için bu hafta Körfez bölgesine gitti."  ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, geçen hafta yaptığı bir  konuşmada, Emekli General Zinni'nin Katar ve dört Körfez ülkeleri arasında  yaşanan gerginliği takip etmek için bölgeye gideceğinin sinyallerini vermişti.

Ayrıca Tillerson, temmuzda Körfez bölgesine ziyarette bulunmuştu.

Zinni ABD Merkez Komutanlığındaki görevinin yanısıra, George Bush  yönetimi zamanında ABD'nin İsrail - Filistin Özel Elçisi görevini yapmıştı.

Suudi arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları  açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi  Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı  diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:15
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