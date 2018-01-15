Haraca bağlayamayınca FETÖ linç etmişti

YENİ AKİT / ANKARA - Terör örgütü FETÖ’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Refik Tuzcuoğlu'na yıllar önce tuzak kurduğu ortaya çıktı. Meram Belediye Başkanlığını yürüttüğü dönem Tuzcuoğlu ile FETÖ arasında yaşanan gerginlik ilk olarak Anıt civarında TMO’ya ait binanın elde edilme mücadelesinde başladı. FETÖ kıymetli bir lokasyonda bulunan (şu anda MEVKA-Mevlana Kalkınma Ajansı ve KOP İdaresi tarafından kullanılan) TMO Bölge Müdürlüğüne ait olan binayı elde ederek dershane yapmak istedi. Ancak dönemin Meram Belediye Başkanı Refik Tuzcuoğlu bu binayı Meram Belediyesine kazandırmak için ciddi bir mücadele vererek FETÖ’nün binayı ele geçirmesine engel oldu ve o binayı belediyeye kazandırdı. İleride büyüyecek olan savaşın ilk fitili böylece ateşlenmiş oldu.

İşte o belgeler:



FETÖ’ye destek vermedi



Ardından FETÖ tarafından kullanılmakta olan, Abdullah Aymaz veya Merve Eğitim Kurumları olarak bilinen mülkiyeti Meram Belediyesine ait olan okul binasını ucuz bir bedelle devrini istedilerse de Refik Tuzcuoğlu buna da izin vermedi. Ayrıca Türkçe Olimpiyatlarına destek taleplerine de olumlu cevap vermedi. Derinden derine yürüyen savaşı açığa çıkartan olay ise; Rampalı Çarşı civarında mülkiyeti Meram Belediyesine ait kıymetli bir lokasyonda kiracı olarak oturan FETÖ’ye ait NT Kitap Kırtasiye A.Ş’nin, Tuzcuoğlu tarafından tahliye edilmek istenmesiyle ortaya çıktı.



MAĞAZAYI BOŞALT TEBLİGATI



Konya’nın merkezinde, kıymetli bir noktada FETÖ’nün önemli gelir kaynaklarından biri olan NT Kitap Kırtasiye A.Ş, mahkeme kararıyla kapı dışarı edildi. Anıt civarına TMO’dan alınan binayı belediyenin hastane olarak yaptıracak olması üzerine FETÖ’den “bize rakip çıkartıyorsun” şeklinde baskılar geldi. Yine mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait olan ve zamanında yapılan sözleşmeyle FETÖ bağlantılı Vakıf Hastanesine kira ödemeden oturmalarını sağlayan şartnameden rahatsız olan ve yeni koşullar getirmek isteyen Tuzcuoğlu’nun, FETÖ ile kavgası daha da büyüdü. FETÖ bağlantılı olarak kurulan Mevlana Üniversitesinin Rektörü Bahattin Adam, avukat Memduh Oğuz, işadamı Eşref Çiftçi gibi isimlerden oluşan FETÖ’cü ekip, Tuzcuoğlu’nun makamına gelerek üstü kapalı tehdit ettiler. Nitekim adaylık döneminde Konya siyasetindeki etkin bazı isimler Tuzcuoğlu’na; “abiler sizi istemiyor” mesajı geldi.



EMNİYET ARACILIĞIYLA TAKİP



FETÖ’nün Konya Emniyet yapılanması Tuzcuoğlu’nu yakın markaja aldı. Telefonları dinlendi, özel hayatı, iş ve işlemleri ciddi bir takip altına alındı. Ancak hiçbirinde aleyhte kullanabilecekleri bir kanıt elde edemediler.

Makamında tehdit edilmiş

Meram Belediyesi’nin ‘mağazayı boşaltın’ tebligatına uymayan NT Kitap yetkilileri ve FETÖ’nün Konya imamları, ısrarcı olunması halinde konuyu mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi. Tuzcuoğlu’nu bu kararından döndüremeyeceklerini bir kez daha anlayınca hainler; “Mahkemeyi ayarladık, hakimler bizim adamımız, çıkacak karar lehimize olur boşuna bizimle uğraşma” şeklinde tehditler savurdular. Ancak Tuzcuoğlu’nun verdiği hukuk mücadelesini kazanması sonrasında NT Kitap mağazayı boşaltmak zorunda kaldı.