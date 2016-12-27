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Hapşırık neden olur?

Burunun içerisine herhangi bir madde kaçması sonucu beyine uyarı gider. Bu uyarıya hapşırmak denilir. Hapşırıldığında hava burundan saatte 160 km hızla çıkmaktadır.

Hapşırmanın faydaları nelerdir?

- Kalbimizi bir an da olsa durdurarak dinlenmesini sağlar

- Sinüs ve gözyaşı kanallarını açar

- Kan damarlarını genişletir

- Akciğerlerde bulunan zararlı maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur

- Ferahlama ve rahatlama hissi sağlar

Hapşırmanın zararları nelerdir?

- Hapşırık kesilmeye çalışılırsa beyin kanamasına yol açabilir

- Hapşırırken oluşan yüksek basınç göz damarlarını çatlatabilir

- Yüksek basınç nedeni ile kalbin durmasına sebebiyet verebilir

- Grip, nezle gibi hava yolu ile bulaşan hastalıkların yayılmasına neden olabilir

- Hapşırırken oluşan yüksek basınç kulak zarlarına hasar verebilir.

Hapşırık nasıl geçer?

- Burunun içerisi güzelce temizlenmeli

- Bol C vitamini alınmalı

- Meyve ve sebze tüketilmeli

- Yeterli miktarda dinlenilmeli

- Tozlu ortamlardan uzak durulmalı

NOT : Hapşırığınızı kesinlikle tutmaya çalışmayın. Aksi takdirde beyin kanaması veya kalp sorunları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.