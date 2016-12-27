Hapşırık neden olur?
Burunun içerisine herhangi bir madde kaçması sonucu beyine uyarı gider. Bu uyarıya hapşırmak denilir. Hapşırıldığında hava burundan saatte 160 km hızla çıkmaktadır.
Hapşırmanın faydaları nelerdir?
- Kalbimizi bir an da olsa durdurarak dinlenmesini sağlar
- Sinüs ve gözyaşı kanallarını açar
- Kan damarlarını genişletir
- Akciğerlerde bulunan zararlı maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur
- Ferahlama ve rahatlama hissi sağlar
Hapşırmanın zararları nelerdir?
- Hapşırık kesilmeye çalışılırsa beyin kanamasına yol açabilir
- Hapşırırken oluşan yüksek basınç göz damarlarını çatlatabilir
- Yüksek basınç nedeni ile kalbin durmasına sebebiyet verebilir
- Grip, nezle gibi hava yolu ile bulaşan hastalıkların yayılmasına neden olabilir
- Hapşırırken oluşan yüksek basınç kulak zarlarına hasar verebilir.
Hapşırık nasıl geçer?
- Burunun içerisi güzelce temizlenmeli
- Bol C vitamini alınmalı
- Meyve ve sebze tüketilmeli
- Yeterli miktarda dinlenilmeli
- Tozlu ortamlardan uzak durulmalı
NOT : Hapşırığınızı kesinlikle tutmaya çalışmayın. Aksi takdirde beyin kanaması veya kalp sorunları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.