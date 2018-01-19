Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hapşırırken boğazı yırtıldı

Dünyanın saygın tıp dergilerinden olan BMJ, hapşırığın tutulmaya çalışılması durumunda yaşanabilecekleri gözler önüne serdi.

19 Ocak 2018 Cuma 15:59
Hapşırırken boğazı yırtıldı

Hepimiz insan olarak zaman zaman hapşırma ihtiyacı hissediyoruz. Kimimiz için hastalık belirtisi olan hapşırık, kimileri için de bir alerjik reaksiyon.

Hapşırık insanlar için önemli bir ihtiyaçken, çalışma, bu ihtiyacın ağız ve burun kapatılarak durdurulmaya çalışılmasının ağır sonuçlara yol açabileceğini gösterdi.

HAPŞIRIRKEN BOĞAZI PARÇALANDI

İngiliz tıp dergisi British Medical Journal’da yer alan bir araştırma örneklemi, hapşırmayı engellemenin ne denli tehlikeli olduğunu ve insanları fiziksel olarak etkilediğini gözler önüne serdi.

BMJ'de yer alan analizde, ismi açıklanmayan 34 yaşındaki bir adamın etrafa mikrop saçmamak için  kuvvetle hapşırırken ağız ve burnunu kapattığı, çevreye mikrop saçmamak için bunu yaptığı belirtildi. Fakat 34 yaşındaki adamın bu kararı, beklenmeyen sonuçlar doğurdu.

Talihsiz adamın boğazı, basınç nedeniyle yırtıldı.

"BOYNUMDA BİR ŞEY TIK ETTİ"

Olayın gelişimine ilişkin açıklamada bulunan adam, burnunu ve ağızını hapşırırken kapattığını, bunun neticesinde boynunda bir şeyin tık ettiğini belirtti.

"Ondan sonra ağızımda bir acı hissettim. Konuşmakta, yutkunmakta zorluk çekiyordum." diyen adam, hemen hastaneye giderek röntgen çektirdiği, tedavi altına alındığını söyledi.

Röntgen sonuçlarında soluk borusunun hasar gördüğünü ve buradan sızan havanın yumuşak dokulara zarar verdiğini belirten talihsiz İngiliz, 7 gün boyunca hastanede yatarak tedavi gördüğünü, tedavi sürecinde de  bir hafta boyunca tüp aracılığıyla beslendiğini belirtti.

UZMANLAR UYARIYOR

BMJ dergisinde yayınlanan bu araştırma, insanların hapşırırken kendilerini tutmamaları konusunun ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sererken, tutmaları durumunda ise kendilerini ne gibi sonuçların beklediğini gösteriyor.

Uzmanlar hiçbir şekilde hapşırığın tutulmaması konusunda insanları uyarıyor.  İngiliz Ulusal Kamu Sağlığı Birimi ise hapşırmanın iyi bir şey olduğunu fakat hastalık mevsiminde olunduğu için hapşırırken ağzı ve burunları peçeteyle kapatılmanın daha uygun olduğunu duyurdu.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 15:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed uşağından PYD’ye destek…
    1. Esed uşağından PYD’ye destek…
    2. ABD, bine yakın PYD/PKK'lıyı Tel Abyad..
    3. Düşmanı kör edecek! KORAL Suriye..
    4. Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde..
    5. Almanya'dan flaş Afrin açıklaması:..
    6. 8 kişi donarak öldü! Aralarında..
    7. Komşu komşu duydun mu, Erbakan kendisi..
    8. AB ülkesi başörtülü avukat için ayağa..
    9. Rusları şoka sokan anket!
    10. 'Onların açlıktan ölmesi stratejimizin..
    11. Diriliş'te 3 oyuncu daha diziden..
    12. ABD'li bakandan skandal sözler: İşe..
    13. Trabzon’da uçak kazasının detayları..
    14. Hapşırırken boğazı yırtıldı
    15. YÖK ve ÖSYM, TUS için bir araya geldi
    16. İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek..
    17. Pendik'te bilim merkezi çocukları..
    18. Türkiye resti çekti, 'Değerlendirmeye..
    19. Uzun kuyruklar var… Gidiyorlar!
    20. Ümraniye’de iki heyecan birden yaşandı
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu