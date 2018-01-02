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Hapisten çıkar çıkmaz mezarına koştular

Özbekistan’da çıkarılan af kanunu ile serbest kalanlar Kerimov'un mezarını ziyaret etti.

02 Ocak 2018 Salı 16:19
Hapisten çıkar çıkmaz mezarına koştular

Özbekistan'da, çeşitli dini gruplara üye oldukları için hapse atılan ve daha sonra yeni devlet başkanı Şevket Mirziyayev tarafından af edilenler için ülkenin Semerkant bölgesine iki günlük ziyaret düzenlendi.

Özbekistan Müslümanları İdaresi basın servisine göre, zamanında İslam Kerimov rejimi tarafından hapse atılanlar şimdi onun Semerkant’taki kabrini ziyaret ederek dua ettiler.

Özbekistan yeni devlet başkanı Şevket Mirziyayev geçen sene Anayasası'nın kabulünün 25. yıldönümü arifesinde bir kararname ile 2700 hükümlüyü af etmişti.

Ozodlik radyosunun haberine göre, geçen yıl serbest bırakılanlar arasında muhalif siyasi partiler, gazeteciler, aktivistler ve insan hakları örgütlerinin 14 üyesi de bulunuyor.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 16:19
  1. Semerkant bölgesi
  2. Mirziyayev
  3. Şevket Mirziyayev
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