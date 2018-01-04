Hapishanelerde 1500 yabancı var

HACI YAKIŞIKLI / ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Şu an bin 500 civarında yabancı terörist içeride. Tutuklu, gözaltında olup da soruşturması devam eden, yabancı terörist savaşçıların da bağlantılarını bulmamız lazım” dedi. Medya kuruluşlarının temsilcileriyle Ankara Palas Devlet Konukevi’nde buluşan Çavuşoğlu, “Soruşturması bittikten sonra biz bunları zaten geldikleri ülkelere iade ediyoruz” dedi. Çavuşoğlu, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’u öne sürerek gereksiz bir şekilde vize uygulamalarını kaldırdığını, daha sonra da vize sürecini yeniden başlattığını hatırlatarak ABD tarafının açıklamasında gündeme getirilen “güvence verildi” iddiasına ilişkin “Bilgi paylaşımları olabilir. Bu bir taahhüt değildir” ifadesini kullandı.



“ATİLLA DAVASI BİR KOMEDİ”



ABD’deki Hakan Atilla davasıına da değinen Mevlüt Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Davanın bugüne kadar seyrini gördünüz. Dava tam bir komedi sahnesine dönüştü. Esasen boş olduğu da ortaya çıktı. Siyasi motiveli, FETÖ motiveli olduğu da ortaya çıktı. Jüri bile bugüne kadar ikna olmadı, ek deliller istedi. Tamamen boş bir dava. Buradan ne çıktığının da çok önemi yok doğrusu. Buradan Türkiye’ye başka iddianameler, davalar açılacak gibi şeylerin bizim için hiçbir önemi de yoktur. Çünkü bu dava tamamen siyasi motiveli bir davadır. Amerikalıların kendilerine de bunu söyledik.” Çavuşoğlu, İran’daki olaylara ilişkin olarak da, “İran’daki gösterilere iki kişi destek veriyor Netanyahu ve Trump. Başka ülkelerden bu gösterilere destek veren açıklamalar görmedim” dedi.