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Hapishanede müslüman oluyorlar

A.B.D.'de hapishanelerde Müslüman olanların sayısının bir hayli artmasının nedenleri masaya yatırıldı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:25
Hapishanede müslüman oluyorlar

Amerika'da sosyal medyanın önde gelen sitelerinden olan, çoğuna göre bir bilgi kaynağı olan Quora üzerinden başlayan tartışma eski bir gündemi yeniden canlandırdı. Ülkede yapılan son araştırmalar ünlü tv kanalı CNN'de de masaya yatırıldı. Amerikan hapishanelerinde Müslüman olanların sayısı her yıl yüzde 20 oranında artış gösteriyor. 

ABD'de yaşanan bu durum sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışıldı. Pek çok kişi hapishanelerde neden İslamiyet'e ilgi var sorusunu sordu.

Bu sorunun pek çok kullanıcı açısında farklı cevapları oldu. Örneğin sosyal medya kullanıcısı Vincent Mazzali'ye göre hapishanelerde insanlar büyük bir yalnızlık ve boşluk içine düşüyor. Bu anlarda sığınması gereken bir 'yüce güç' ihtiyacı doğuyor. Modern Hristiyanlık ise bu talebe cevap vermekten oldukça uzak. Ayrıca ABD hapishanelerinde Müslümanlar talep ederse kendilerine bir imam veriliyor. Bu imam sadece Müslümanlara ibadet hizmeti vermiyor, hapishanedeki herhangi bir dinden veya ırktan her insana karşı şefkatle yaklaşıyor. 

Bir diğer kullanıcı JJ Cohn, bunun sadece hapishaneler ile alakası olmadığını savunuyor. Ona göre bu batılı insanların günümüzde inançlarını sadece 'kültürel' olarak yaşıyor olmasının bir sonucu. İnsanların inançlarının sadece bir kültür haline gelmesi ise, inanma ihtiyacının karşılanmamasına neden oluyor. İslam ise bu noktada insanlara bir 'tedavi' sunuyor.

Cohn'a göre hapishanelere düşen insanlar ise batının yalnızlığını yaşıyor. Müslümanlar ise bulundukları ortamda bir arada durarak 'aile gibi' hareket ediyor. Ailelerinden kopmuş insanlar bu olaydan etkileniyor.

Said Bourrich adlı bir Müslüman kullanıcı ise olaya ırkçılık açısından yaklaşıyor. Said'e göre Amerika'da Hristiyanlık ırkçılığın bir parçası haline getirilmeye çalışılıyor. Hapishanelerde hayati tehlike içinde olabilecek Afrika kökenli ABD vatandaşları, İslamiyet'i yaşayanların kendilerini renginden veya etnik kökeninden dolayı yadırgamadıklarını görebiliyor.

Wu Tang Clan adlı bir akademisyen ise tutukluların geçmişinde yaptığı hatalar karşısında ikinci bir şans aradıklarını, bu şansı ise Kur'an-ı Kerim'de bulabildiklerini söylüyor. Ona göre İslam'ın kutsal kitabı onlara aradığı motivasyonu veriyor.

Büyük ilgi gören tartışmada pek çok kişi İslamiyet'in batıdaki ihtiyaçlara cevap verdiğini belirtiyor. Hapishanelerdeki mahkumların ise arınma, kendi ile barışma ve hatalarından uzaklaşmak başta olmak üzere aradıkları herşeyi İslamiyet ile bulduğunu düşünüyorlar. 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 20:25
  1. ABD hapishaneleri
  2. hapishanede müslüman
  3. müslüman olmak
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