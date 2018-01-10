Hapishanede korkutan görüntü

Görüntüler İngiltere'nin Bodmin Hapishanesinde çekildi. Tony Ferguson, ülkenin en kötü suçlularının bazılarının idam edildiği yer olan ünlü Cornish cezaevini karısı Bev ile birlikte ziyaret etmek için izin aldı.

Hapishanede ziyaretçi olarak başka insanların olamadığına emin olan çift, bir çok doğaüstü olaya şahit olduklarını söylediler. İddialara göre bu olaylardan bir tanesi de boş bir koridorda ortaya çıkan bir hayalet figürü. Çift bu görüntülerdeki figürün hayalet olduğundan emin.

Hayaletin ise ilçede asılı kalan, son idam edilen adam olan William Hampton'ın olabileceğine inanıyorlar. 16 Yaşında kız arkadaşını öldüren William Hampton 20 Temmuz 1909'da Bodmin'de idam edilmiş.