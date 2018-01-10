Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hapishanede korkutan görüntü

Hapishanede tüyler ürperten görüntü kameralara yansıdı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:06
Hapishanede korkutan görüntü

Görüntüler İngiltere'nin Bodmin Hapishanesinde çekildi. Tony Ferguson, ülkenin en kötü suçlularının bazılarının idam edildiği yer olan ünlü Cornish cezaevini karısı Bev ile birlikte ziyaret etmek için izin aldı.

Hapishanede ziyaretçi olarak başka insanların olamadığına emin olan çift, bir çok doğaüstü olaya şahit olduklarını söylediler. İddialara göre bu olaylardan bir tanesi de boş bir koridorda ortaya çıkan bir hayalet figürü. Çift bu görüntülerdeki figürün hayalet olduğundan emin.

Hayaletin ise ilçede asılı kalan, son idam edilen adam olan William Hampton'ın olabileceğine inanıyorlar. 16 Yaşında kız arkadaşını öldüren William Hampton 20 Temmuz 1909'da Bodmin'de idam edilmiş.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 12:06
  1. İngiltere'
  2. Bodmin Hapishanesi
  3. Tony Ferguson
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kim çıldıracak! Süpriz satış
    1. Kim çıldıracak! Süpriz satış
    2. 150 yıl aradan sonra Giresun'da görüldü
    3. Büyük tehlike! ABD eğitti Mehmetçiğe..
    4. Analiz laboratuvarı hizmet vermeye..
    5. FETÖ'den aranan eski savaş uçağı..
    6. Arda'nın Başakşehir'e maliyeti belli..
    7. Başbakan Yıldırım: Sayısını 15'e..
    8. FETÖ'den aranan asker bakın ne iş..
    9. Demirören'den çok ağır Terim cevabı!
    10. Memleket sevdalısı 5 bin kişi aranıyor!
    11. Bir günlük sınav ücretleri, brüt 331..
    12. Rusya'dan kritik açıklama: Gerekirse..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    14. Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
    15. Askeri hakimin taşınır belleğinden..
    16. Abdullah Gül gazetecilerin karşısına..
    17. Cumhuriyet'ten 'laiklik elden gidiyor'..
    18. Rusya'dan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'a..
    19. ABD'den tehlikeli hamle
    20. 'Soylu görevden alınacak' diyen..
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    'Ciddi ciddi hazırlanıyor! Şubat'ta...'
    'Ciddi ciddi hazırlanıyor! Şubat'ta...'
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!