Hans’ın derdi darbe

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Büyükada’daki gizli ‘darbe’ toplantısı deşifre olan sözde aktivistlerin suçüstü yakalanarak Türk adaleti tarafından tutuklanması, Almanya’nın maskesini düşürmeye devam ediyor. Hukuk ölçülerinde alınan karar üzerinden birbiri ardına siyasi mesajlar veren Almanya’nın Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türkiye’de demokrasi ve hukukun zayıfladığını iddia ederek ekonomik kısıtlama mesajı vermesi, FETÖ ve PKK destekçisi Alman ikiyüzlülüğünü bir kez daha deşifre etti. Sözde demokrasi ve hukuk havarisi Almanya; darbe sonrası adalet, hukuk ve demokrasinin ayaklar altına alındığı Mısır ile rekor düzeyde ekonomik ilişkiler kuruyor, cuntacı Sisi’yi el üstünde taşıyor...

YAVUZ HIRSIZ GABRİEL

‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ mantığıyla Türkiye’de demokrasi ve hukukun zayıfladığını bu nedenle şirketlerin ülkeye yatırım yapmamasını dile getiren Gabriel’in Almanya’sı, Mısır darbecisi Sisi’nin Avrupa’daki en büyük ticari ortağı konumunda. Darbeci Sisi’nin başa gelmesiyle adaletin yerlerde süründüğü, seçilmiş cumhurbaşkanı Mursi dahil idamla yargılanan yüzbinlerce kişinin zindanlarda işkence gördüğü Mısır ile Alman şirketler, milyarlarca euroluk işbirliği anlaşmaları yapıyor.

SİSİ’NİN EN BÜYÜK ORTAĞI ALMANYA

İşte darbesevici Almanya’nın yalan politikasını gözler önüne seren o rakamlar:

- 3 Temmuz 2013’te Mısır’da gerçekleştirdiği askeri darbe ile 2 bin kişiyi katlederek yönetimi ele geçiren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi, en çok görüşmeyi Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptı. Eli kanlı Sisi ile Merkel 6 kez görüştü.

- Darbenin gerçekleştiği yıl içerisinde cuntacı Sisi yönetiminin ilk faaliyeti Alman-Mısır Ortak Ekonomi Komisyonu’na katılması oldu. Bu komisyonla Alman şirketler, adım adım Mısır’a sirayet etmeye, yatırım üstüne yatırım yapmaya başladı.

- Darbeci Sisi, 2015 yılında gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinde, Türkiye’ye “hukukunuz zedelendi, şirketlere yatırım tavsiyesi yapamayız” diyen Sigmar Gabriel ile de görüştü. Gabriel’in ‘Başbakan Yardımcısı’ olarak katıldığı Almanya Mısır Ortak Ekonomi Komitesi toplantısında ise Alman Siemens firması, Mısır ile uzun vadede 8 milyar avroluk anlaşma imzaladı.

- Anlaşmalara göre Siemens, Mısır’da 12 adet rüzgar parkı, 600 adet rüzgar gülü ve 3 adet gaz santrali kuracak. Siemens firmasından yapılan açıklamada da firma tarihinde tek seferde alınan en büyük işin bu anlaşmayla üstlenildiği ifade edildi.

- Katil Sisi’ye bağlı Mısırlı denizcilerin, denizaltıların işletmesiyle ilgili Almanya’da eğitim görmesine ilişkin protokol imzalandı.

CUNTANIN ‘IŞIĞINI’ YAKIYOR

- Alman Siemens, Aralık 2015’te katil Sisi ile bir kez daha el sıkıştı. Mısır Elektrik ve Yenilebilir Enerji Bakanlığı ile Alman Siemens şirketleri arasında 238 milyon euro değerinde 6 trafo istasyonu inşa edilmesini içeren anlaşma imzalandı. Siemens’in, cunta yönetiminin Kahire’nin doğusunda inşa etmeyi planladığı yeni idari başkente, toplam 14 bin 400 megavat kapasitesinde 3 elektrik santrali inşaatını gerçekleştirdi.

- Almanya; Mısır tarihinin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi dahil yüzbinlerce Müslüman Kardeşler üyesini hukuksuzca cezaevlerine atan, idamla yargılayan, cezaevlerini işkencehanelere çeviren darbeci Sisi yönetimi ile 2016 yılında 5.6 milyar dolar değerinde ticaret yaptı.

- 2016 verilerine göre Almanya, Sisi Mısırı’nın Avrupa’daki en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

BİZİ KORKUTMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ve terör destekçisi Almanya ile yaşanan gerilime ilişkin, “Alman Ekonomi Bakanı’nın hiçbir mesnede dayanmayan, tamamen dolaylı mesajlarla ülkemize yatırım yapan şirketleri ürkütmeyi, tedirgin etmeyi amaçlayan beyanlarını buradan şiddetle kınıyorum ve bu asla siyasete, siyasette temsil makamında olanlara yakışmaz” dedi.

DOSTU-DÜŞMANI BİLİRİZ

Çırağan Sarayı’nda İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi Kredi Anlaşması İmza Töreni’nde konuşan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Ben, MİT’i, İçişleri Bakanımı aradım ve kendilerine sordum; ‘Şu ana kadar Alman şirketleriyle ilgili başlattığınız herhangi bir soruşturma, araştırma var mı? Aldığım cevap şudur; hepsi yalandır. Almanya’nın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ülkemizin ‘seyahat için güvensiz olduğu’ yönündeki uyarıyı da son derece yersiz ve kasıtlı bulduğumu belirtmek isterim. Ülkeler, dedikodularda yönetilemez.”

Bunlara terörist diyemezsiniz

Dolmabahçe Sarayı’nda ‘Afrika’da Sağlık’ başlıklı uluslararası kongrenin gala yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da bir konuşma yaptı. Kudüs’te meydana gelen olaylarda 3 şehidin olduğunu belirterek, bir gün önce İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatan Erdoğan, “İsrail Cumhurbaşkanı ile dün akşam görüştüm. Yarın cuma, bu işe müdahale edin dedim. ‘Biz terörizm ile mücadele ediyoruz’ dedi. Bu insanlar kendi kutsal mekanlarına gidiyorlar. Bunlara terörist diyemezsiniz. Biz Türkiye’de asla sinagoga giden insana terörist demedik. Şiddete karşıyız ama bırakın da bu insanlar rahatlıkla ibadetini yapsınlar. Biz sonuna kadar hakkımızın ve haklarımızın savunucusu olacağız. Biz zalim hükümdarlar karşısında susmayı zulüm adlediyoruz. Buna da asla katlanamayız” ifadelerini kullandı.