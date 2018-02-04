Hans, öldürülen teröriste ağlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis ve Batman 6. Olağan İl Kongrelerine katılarak halka hitap etti. Ağırlıklı olarak Zeytin Dalı Harekâtı’na değinen Cumhurbaşkanı, Bitlis İsmail Eren Kapalı Spor Salonu önünde yaptığı konuşmada, daha nice güzel günler yaşanacağını belirterek, “İşte 14. gün, silahlı kuvvetlerimiz Afrin’de. Afrin’de benim halkıma, milletime zulmeden, benim Bitlis’imde adeta mezarlıklarda mahkemeler kuran o PKK’ya, PYD’ye, o YPG’ye oraları mezar etti mi? Onlara ‘Bu ülkede bizim halkımızın, milletimizin huzurunu kaçırmayın. Eğer milletimizin huzurunu kaçırırsanız, bak sizin başınıza F16 oluruz, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla sizi o inlerinizde yok ederiz’ demiştik. O kurdukları mahkemeler, o sahte mezarlar şimdi nerede? İla cehenneme zümera” ifadelerini kullandı.

"BU AB NE MENEM KURULUŞTUR..."

Erdoğan, Almanların başını çektiği AP’deki terör propagandasına ilişkin ise şunları söyledi: “Bu Avrupa Birliği ne menem kuruluştur? Avrupa Parlamentosu’nda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK’yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek. Ondan sonra ‘Türkiye bize niye bu kadar saldırıyor?’ diyorsunuz. Biz saldırmıyoruz sadece uyarıyoruz. Asıl saldıran varsa o da sizsiniz. Siz, terör örgütleriyle el ele, kol kola olduğunuz sürece bilesiniz ki biz sizi uyarmaya devam edeceğiz.”

"EY KEMAL! PKK/PYD NEDİR?"

CHP’ye de eleştirilerde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ana muhalefetin başındaki zata sesleniyorum: Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla ama açıklayamayacaksın çünkü sen onların Meclis’teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin... Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz.”

“MEYDANI KANI BOZUKLARA BIRAKMAYIZ”

Batman’daki konuşmasında ise terör sevici CHPlilere ve TTB gibi meslek kuruluşlarına ateş püsküren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Şu anda Özgür Suriye Ordusu kiminle yan yana? Benim Mehmedimle yan yana, omuz omuza. Kolunda fors olarak ne var? Türk bayrağı var. Peki PYD’nin kolunda ne var? Amerika’nın bayrağı var. PKK’nın malum, artık ne dersen de, onlar var. Bu CHP, işte bu. ÖSO, ‘Biz Osmanlı’nın, Türk’ün dostuyuz’ diyor. Bu CHP’nin ahlaksız temsilcileri de onları kalkıyor, maalesef terör örgütüyle iş tutanlardan ilan ediyor. Bu 15 senede ülkemizde hareket alanı kısıtlananlar kimlerdir? Sadece darbecilerdir, teröristlerdir, vesayet odaklarıdır. O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Bunun hiç lamı cimi yok. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Onun için de meydanı kanı bozuklara bırakmayacağız.”