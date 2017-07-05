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Hans Dündar Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi

Hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Türkiye'den kaçan ve Alman vatandaşı olup Hans ismini alan Can Dündar, Türkiye'nin zor duruma girmesi için elinden geleni yapıyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:10
Hans Dündar Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden hemen önce Almanya'ya giden Can Dündar, yurt dışında Türkiye aleyhinde açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhinde kara propaganda yapan Dündar, İspanyol El Periodico'ya yaptığı açıklamalarda yine şaşırtmadı.

Avrupalı liderlerin Türkiye'ye baskı yapması gerektiğini savunan firari Can Dündar, AB'nin Türkiye'ye yönelik tavrını 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi.

Dündar, "Avrupalı liderleri bizimle birlikte görmek yerine, Erdoğan'ın arkasında görmek çok umut kırıcı. Büyük bir hayal kırıklığı..." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sığınmacı anlaşmasıyla AB liderlerini kontrolü altına aldığını söyleyen Can Dündar, AB'nin artık Türkiye'ye baskı yapmasını istedi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:10
  1. Hans Dündar
  2. Can Dündar
  • pınarpınar1 sa önce
    neden vatandaşlıktan çıkarılmaz bu hainin yaptıklarına neden izin verilir anlayamıyoruz bir türlü...
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