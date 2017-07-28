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Hanniye: Gelin toplantı yapalım

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "İsrail'in Kudüs'teki planlarıyla mücadele kapsamında genel eğilimlerin belirlenmesi için FKÖ'ye bağlı geçici çerçeve yönetimi toplantısı yapılmalı." dedi.

28 Temmuz 2017 Cuma 15:52
Hanniye: Gelin toplantı yapalım

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Kudüs'teki planlarıyla mücadele kapsamında genel eğilimlerin belirlenmesi için Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı geçici "çerçeve yönetimi"nin toplantı düzenlemesi çağrısında bulundu.

Heniye, El-Aksa televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Kudüs halkının siyonist işgal güçleri karşısındaki zaferi"nden övgüyle bahsederek, "Kudüs halkının İsrail'in Aksa'daki uygulamalarına son verdiren başarısı, siyonist işgal güçleriyle mücadelede yeni bir aşamadır." dedi.

"Mescid-i Aksa mücadelesi henüz bitmedi." diyen Heniye, halkın gücünün en önemli faktörlerinden Filistin ulusal birliğinin, İsrail'in uygulamalarının sonlandırılmasıyla mücadelede sergilenen ortak ulusal eylemde kendisini gösterdiğini söyledi.

Heniye, Filistin ulusal birliğinin önemine dikkati çekerek, "İsrail'in Kudüs'teki planlarıyla mücadele kapsamında genel eğilimlerin belirlenmesi için FKÖ'ye bağlı geçici çerçeve yönetimi toplantısı yapılmalı." diye konuştu.

Silahlı direniş yanı sıra halk direnişinin de önemine dikkati çeken Heniye, "Halk ve silahlı direnişler, birbiriyle çelişmiyor bilakis işgal güçlerinin planlarıyla mücadelede aynı bağlamda ilerliyor." ifadesini kullandı.

"GEREKLİ DESTEĞİN SAĞLANMASI İÇİN KAPSAMLI ADIMLARIN ATILMASI GEREKİYOR"

Hamas ve Filistin halkının, İsrail'le mücadelenin yönetiminde dengeyi oluşturan güç unsurlarına sahip olduğunu aktaran Heniye, şunları söyledi:

"İslam ve Arap dünyasının imkanları çok geniş, bu nedenle Filistin ve Kudüs halkına gerekli desteğin sağlanması için kapsamlı adımların atılması gerekiyor."

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti. 

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 15:52
  1. Filistin Kurtuluş Örgütü
  2. HAMAS
  3. Harem-i Şerif
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