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Haniye'den İsrail'e gözdağı!

Gazze Başbakanı İsmail Haniye, İsrail'in 27 Aralık 2008'de 'Dökme Kurşun Operasyonu' adı altında Gazze'ye başlattığı saldırının sekizinci yılı dolayısıyla Hamas'ın resmi internet sitesinde bir açıklama yayınladı.

Haniye'den İsrail'e gözdağı!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 03:35
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Açıklamasında Filistin tarihine "Furkan Savaşı" olarak geçen saldırının, "zafer ve direniş kültürünün zeminini oluşturduğuna" dikkat çeken Haniye, "İsrail, saldırılara karşı koyan Filistin direnişini ortadan kaldırma hedefini gerçekleştirmekte başarısız oldu. Direniş geçen yıllarda gücünü daha da artırdı." ifadelerini kullandı.

Haniye, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları direnişi zayıflatmadı, aksine geçen yıllar direnişi güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bin ton civarında patlayıcı kullanıldı

Yine bazı Batılı kuruluşlar, bin 436 Filistinlinin öldüğü ve 5 bin 400'ünün yaralandığı savaşta İsrail'in yaklaşık bin ton patlayıcı kullandığını açıkladı. Ayrıca Gazze Şeridi'nde 4 bin 100'den fazla evin tamamen kullanılamaz hale geldiği, 17 bin evin ise hasar gördüğü belirtildi.
İsrail yönetimi ise 10'u asker 13 İsraillinin saldırılarda hayatını kaybettiğini, 300 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Filistin direniş örgütleri ise 100'den fazla İsrail askerinin öldüğünü iddia ediyor.

Saldırılar, 21 günün ardından İsrail'in tek taraflı ateşkes ilan etmesi sonrasında, Hamas'ın İsrail askerlerinin çekilmesi için 1 haftalık ateşkes ilan etmesiyle sonlandı.

 
Etiketlerİsmail HaniyeGazze Başbakanı İsmail HaniyeDökme Kurşun OperasyonuFilistinİsrailFilistin tarihiFurkan Savaşı
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