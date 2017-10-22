Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor?

HaberTürk'te Afşin Yurdakul'un konuğu olan Acar, 1 Kasım seçimindeki sonuçlar üzerinden 4 büyüklerin taraftarlarının hangi siyasi partilere oy verdiği ortaya çıkarıldı. Trabzonspor taraftarlarının HDP'ye oy vermemesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

Galatasaray taraftarının siyasi parti tercihi şöyle oldu:

Yüzde 53.3 AK Parti

Yüzde 21.0 CHP

Yüzde 12.5 MHP

Yüzde 5 HDP

Beşiktaş taraftarının siyasi parti tercihi:

Yüzde 51,4 AK Parti

Yüzde 27.8 CHP

Yüzde 8.3 MHP

Yüzde 4.2 HDP

Fenerbahçe taraftarının siyasi parti tercihi:

Yüzde 50.3 AK Parti

Yüzde 25.9 CHP

Yüzde 11.5 MHP

Yüzde 2.9 HDP

Trabzonspor taraftarının siyasi parti tercihi:

Yüzde 85.1 AK Parti

Yüzde 7.5 CHP

Yüzde 6.0 MHP

HDP'ye oy verilmiyor.