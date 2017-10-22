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Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor?

Andy Ar Araştırma Şirketi sahibi Faruk Acar, 4 büyük futbol takımının hangi partiye oy verdiğine ilişkin bir araştırmasını paylaştı.

22 Ekim 2017 Pazar 16:08
Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor?

HaberTürk'te Afşin Yurdakul'un konuğu olan Acar, 1 Kasım seçimindeki sonuçlar üzerinden 4 büyüklerin taraftarlarının hangi siyasi partilere oy verdiği ortaya çıkarıldı. Trabzonspor taraftarlarının HDP'ye oy vermemesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

Galatasaray taraftarının siyasi parti tercihi şöyle oldu:

Yüzde 53.3 AK Parti
Yüzde 21.0 CHP
Yüzde 12.5 MHP
Yüzde 5 HDP

Beşiktaş taraftarının siyasi parti tercihi:

Yüzde 51,4 AK Parti
Yüzde 27.8 CHP
Yüzde 8.3 MHP
Yüzde 4.2 HDP

Fenerbahçe taraftarının siyasi parti tercihi:

Yüzde 50.3 AK Parti
Yüzde 25.9 CHP
Yüzde 11.5 MHP
Yüzde 2.9 HDP

Trabzonspor taraftarının siyasi parti tercihi:

Yüzde 85.1 AK Parti
Yüzde 7.5 CHP
Yüzde 6.0 MHP
HDP'ye oy verilmiyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 16:08
  1. Faruk Acar
  2. trabzonspor
  3. Galatasaray
  4. fenerbahçe
  5. Beşiktaş
  6. hangi taraftar hangi partiye oy veriyor
  • FatihFatih18 sa önce
    Trabzon farki iste
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