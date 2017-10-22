Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor?
Andy Ar Araştırma Şirketi sahibi Faruk Acar, 4 büyük futbol takımının hangi partiye oy verdiğine ilişkin bir araştırmasını paylaştı.22 Ekim 2017 Pazar 16:08
HaberTürk'te Afşin Yurdakul'un konuğu olan Acar, 1 Kasım seçimindeki sonuçlar üzerinden 4 büyüklerin taraftarlarının hangi siyasi partilere oy verdiği ortaya çıkarıldı. Trabzonspor taraftarlarının HDP'ye oy vermemesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.
Galatasaray taraftarının siyasi parti tercihi şöyle oldu:
Yüzde 53.3 AK Parti
Yüzde 21.0 CHP
Yüzde 12.5 MHP
Yüzde 5 HDP
Beşiktaş taraftarının siyasi parti tercihi:
Yüzde 51,4 AK Parti
Yüzde 27.8 CHP
Yüzde 8.3 MHP
Yüzde 4.2 HDP
Fenerbahçe taraftarının siyasi parti tercihi:
Yüzde 50.3 AK Parti
Yüzde 25.9 CHP
Yüzde 11.5 MHP
Yüzde 2.9 HDP
Trabzonspor taraftarının siyasi parti tercihi:
Yüzde 85.1 AK Parti
Yüzde 7.5 CHP
Yüzde 6.0 MHP
HDP'ye oy verilmiyor.