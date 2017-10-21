Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor ?
Andy-Ar Başkanı Acar, katıldığı bir televizyon programında 1 Kasım seçimlerinin sonuçları üzerinden taraftarların hangi partiye oy verdiğini ortaya çıkardı.21 Ekim 2017 Cumartesi 18:36
Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, Habertürk canlı yayınında Afşin Yurdakul'un konuğu oldu.
4 BÜYÜK TARAFTARLARININ TERCİHİ
Futbol ile siyasetin ilişkisinin masaya yatırıldığı programda, 1 Kasım sonuçları üzerinden 4 büyüklerin taraftarlarının hangi siyasi partilere oy verdiği ortaya çıkarıldı.
İLK SIRADA AK PARTİ VAR
Faruk Acar'ın paylaştığı verilere göre; 4 büyüklerin taraftarlarının tercihi yüksek oranda AK Parti oldu.
TRABZONSPORLULARDAN HDP'YE OY YOK
Trabzonspor taraftarlarının HDP'ye oy vermemesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.
İŞTE RAKAMLAR
Beşiktaş taraftarının siyasi parti tercihi:
%51,4 AK Parti
% 27.8 CHP
% 8.3 MHP
% 4.2 HDP
Fenerbahçe taraftarının siyasi parti tercihi:
% 50.3 AK Parti
% 25.9 CHP
% 11.5 MHP
% 2.9 HDP
Trabzonspor taraftarının siyasi parti tercihi:
% 85.1 AK Parti
% 7.5 CHP
% 6.0 MHP
% -
Galatasaray taraftarının siyasi parti tercihi:
% 53.3 AK Parti
% 21.0 CHP
% 12.5 MHP
% 5 HDP
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Hay bin gunduz1 gün önce Mardinliyim Ülkücüyüm Trabzonsporluyum Elhamdülillah Vatana hainlerine oy veren cehenneme layıktır ABDULCABBAR 1 gün önce Bugün gs fb maci oynamak icin degil kavga etme ringi kavga olursa tff nasil ceza verir,yoksa KIVIRIRMI. gorecegiz. Tff hakem kimi koruyacak. Melih Kahramaner1 gün önce gs li herkes akp ye veriyor oyunu yuzde 51 yanlis olmus bence. besiktas esas yuzde 20 si anca akpye veriyor. bir kere carsi gurubu zaten hdpli. Ruhi 1 gün önce trabzonlu degilim ama bizim afyonlular gibi vatan severligini taktir ediyorum karadeniz firtinasindan teröristlere AfYok Ich 1 gün önce türkiye ye hakaret eden sousa yi da keske 4,5 mio verip dogyurmasaymis muharem usta baskaniniz Bombacı mülayim 1 gün önce Akşener avucunu yalasın,Akşener kimki ERDOĞANa rakip oluyor... AHMET1 gün önce fetocu, etinizi butunuzi göricem yakinda.Bu kadın kaç oy alacak. Actavuk kendisini misir sirentisindegörürmüş.Sizi ne meral , ne koray kurtarabilir. Halep orda ise arşınburda....Hodri meydan. Jilet1 gün önce Binlerce kişi açlıktan ölüyor milyon dolarlar maçlara gidiyor Kanuni1 gün önce Kaç kişiyle yaptınız bu araştırmayı ? Hakanİnan611 gün önce Devrimci Trabzonlu Taraftar Mı. Üç Beş Çapulcu ve TRABZONDA Etkisiz Eleman Onlar... Araştırmayı Yapanı Bilemem De, Dua Etsinler Bize Denk Gelmiyorlar...