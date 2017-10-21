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Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor ?

Andy-Ar Başkanı Acar, katıldığı bir televizyon programında 1 Kasım seçimlerinin sonuçları üzerinden taraftarların hangi partiye oy verdiğini ortaya çıkardı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 18:36
Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor ?

Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, Habertürk canlı yayınında Afşin Yurdakul'un konuğu oldu.

4 BÜYÜK TARAFTARLARININ TERCİHİ

Futbol ile siyasetin ilişkisinin masaya yatırıldığı programda, 1 Kasım sonuçları üzerinden 4 büyüklerin taraftarlarının hangi siyasi partilere oy verdiği ortaya çıkarıldı.

İLK SIRADA AK PARTİ VAR

Faruk Acar'ın paylaştığı verilere göre; 4 büyüklerin taraftarlarının tercihi yüksek oranda AK Parti oldu.

TRABZONSPORLULARDAN HDP'YE OY YOK

Trabzonspor taraftarlarının HDP'ye oy vermemesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

İŞTE RAKAMLAR

Beşiktaş taraftarının siyasi parti tercihi:

%51,4 AK Parti

% 27.8 CHP

% 8.3 MHP

% 4.2 HDP

Fenerbahçe taraftarının siyasi parti tercihi:

% 50.3 AK Parti

% 25.9 CHP

% 11.5 MHP

% 2.9 HDP

Trabzonspor taraftarının siyasi parti tercihi:

% 85.1 AK Parti

% 7.5 CHP

% 6.0 MHP

% -

Galatasaray taraftarının siyasi parti tercihi:

% 53.3 AK Parti

% 21.0 CHP

% 12.5 MHP

% 5 HDP

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 18:36
  1. Beşiktaş taraftarları
  2. Galatasaray taraftarları
  3. Fenerbahçe taraftarları
  4. Trabzonsporlu taraftarlar
  • Hay bin gunduzHay bin gunduz1 gün önce
    Mardinliyim Ülkücüyüm Trabzonsporluyum Elhamdülillah Vatana hainlerine oy veren cehenneme layıktır
  • ABDULCABBAR ABDULCABBAR 1 gün önce
    Bugün gs fb maci oynamak icin degil kavga etme ringi kavga olursa tff nasil ceza verir,yoksa KIVIRIRMI. gorecegiz. Tff hakem kimi koruyacak.
  • Melih KahramanerMelih Kahramaner1 gün önce
    gs li herkes akp ye veriyor oyunu yuzde 51 yanlis olmus bence. besiktas esas yuzde 20 si anca akpye veriyor. bir kere carsi gurubu zaten hdpli.
  • Ruhi Ruhi 1 gün önce
    trabzonlu degilim ama bizim afyonlular gibi vatan severligini taktir ediyorum karadeniz firtinasindan teröristlere AfYok
  • Ich Ich 1 gün önce
    türkiye ye hakaret eden sousa yi da keske 4,5 mio verip dogyurmasaymis muharem usta baskaniniz
  • Bombacı mülayim Bombacı mülayim 1 gün önce
    Akşener avucunu yalasın,Akşener kimki ERDOĞANa rakip oluyor...
  • AHMETAHMET1 gün önce
     fetocu, etinizi butunuzi göricem yakinda.Bu kadın kaç oy alacak. Actavuk kendisini misir sirentisindegörürmüş.Sizi ne meral , ne koray kurtarabilir. Halep orda ise arşınburda....Hodri meydan.
  • JiletJilet1 gün önce
    Binlerce kişi açlıktan ölüyor milyon dolarlar maçlara gidiyor
  • KanuniKanuni1 gün önce
    Kaç kişiyle yaptınız bu araştırmayı ?
  • Hakanİnan61Hakanİnan611 gün önce
    Devrimci Trabzonlu Taraftar Mı. Üç Beş Çapulcu ve TRABZONDA Etkisiz Eleman Onlar... Araştırmayı Yapanı Bilemem De, Dua Etsinler Bize Denk Gelmiyorlar...
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