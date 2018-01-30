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Hangi sınırı kime karşı koruyacaksın?

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin “Türkiye’nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl kârı değildir” dedi.

30 Ocak 2018 Salı 03:30
Hangi sınırı kime karşı koruyacaksın?

Diyanet tarafından Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen, dünyanın muhtelif bölgelerinden Müslüman ilim adamlarının katıldığı “Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs” toplantısının açılışında konuşan Bozdağ, ABD’yi eleştirerek, “Türkiye’nin Suriye ile 910 kilometre sınırı bulunuyor. Bu 910 kilometrelik sınır boyunca 40 yıldır Türkiye’yi bölmek için mücadele eden terör örgütünün devletleşmesinin adımı atılıyor. En son açıkladılar, ‘Biz burada 30 bin kişilik bir sınır güvenlik gücü kuracağız.’ Hangi sınırı koruyacak, bu sınırı kime karşı koruyacak bu güvenlik gücü?”diye sordu.

HEDEFİMİZ TERÖRÜ TEMİZLEMEK

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: “Hiç kimse Türkiye’den kendi ülkesinin sınır güvenliğini, toprak bütünlüğünü, vatandaşlarının can ve mal emniyetini, komşu ülkemiz Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve Suriye vatandaşı ama bölgede yaşayan komşularımız, kardeşlerimizin can ve mal emniyetini tehdit eden böylesi bir oluşuma rıza göstermesini bekleyemez, beklememelidir de. Harekatın hedefi Afrin’deki PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerini ve teröristlerini temizlemektir. Burayı güvenli bir bölge haline getirmektir, terörden arındırmaktır. Bunun başka bir hedefi yoktur.”

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 03:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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