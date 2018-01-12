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Hangi namazın kazası yoktur?

Bir namazı vaktinde kılmaya eda, vaktinden sonra kılmaya kazâ denir.

12 Ocak 2018 Cuma 20:06
Hangi namazın kazası yoktur?

Hz. Peygamber, uyuyakalma ve unutmayı bir mazeret kabul etmiş ve bu iki sebepten biriyle bir namazın vaktinde kılınamaması durumunda, hatırlanıldığı vakit kılınmasını söylemiştir. Hz. Peygamber’in bu husustaki ifadesi şöyledir: “Biriniz uyuyakalır veya unutur da bir namazı vaktinde kılamaz ise, hatırladığı vakit o namazı kılsın; o vakit, kaçırdığı namazın vaktidir” (Buhârî, “Mevâkýt”, 37; Müslim, “Mesâcid”, 314-316).

HANGİ NAMAZIN KAZASI YOKTUR?

Sadece belli bir vakte münhasıran kılınmış namazlar vardır. Bunların kazası yoktur.

Kazası olmayan namazlar:

Bayram namazı

Cuma namazı

Cenaze Namazı

Sünnet namazların vakti haricinde kazâları yoktur. (Sabah namazı sünneti hariç)

Vaktinde kılınmamış olan 5 vakit farz namazların kazâsı farzdır. Vitir namazının kazâsı ise vâcibdir. Sünnetlere gelince sadece sabah namazının sünneti vakti dışında kazâ edilebilir. Diğer sünnet namazların vakti haricinde kazâları yoktur. Sabahın sünnetinin kazâ edilebilmesi için de, farz ile sünnetin beraber kazâya kalmış olması ve hemen o sabah, kerâhet vaktinden sonra öğleye kadar sünnetin farzla birlikte kazâ edilmesi şarttır. Sabahın farzı kılınıp sünneti terkedilmişse, artık o sünnet kazâ edilmez. Sabahın kazâsı öğleden sonraya bırakıldığı takdirde de, sadece farz kazâ edilir, sünnet terkedilir.

Bayram namazı da kaza edilmeyen namazlardandır. Bayram namazının da vakti vardır. Güneş doğduktan 45 dakika sonra kılınır. Diyelim ki 45 dakika sonra kılmadınız, araya öğle vakti girdi ama bir aradayız, hadi cemaatle birlikte kılalım dediniz; olmaz. Bayram namazı vacip olmasına rağmen kaza edilemez.

Cuma namazını Hanefi mezhebinde en az 3, Şafi mezhebinde en az 40 kişiyle kılmak gerekir. İkinci vakti geldi, 3 kişi de biraraya geldik, hadi cuma namazını kaza edelim diyemeyiz. Bu anlamda Cuma namazının kazası olmaz. Cumanın kazası öğle namazı olur, cuma namazı olmaz.

Cenaze namazınında kazası olmaz. Edası olur. Cenaze defin edildikten sonra dahi gıyabında namaz eda edilebilir fakat kaza olmaz.

 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 20:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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