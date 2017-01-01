Hangi Bölümler İş Ararken Avantajlı
Her yıl binlerce genç liseden mezun olup çeşitli üniversitelerin farklı bölümlerine giriyor. Bu gençlerin bölüm tercih ederken pek çoğunun aklında ise üniversiteyi bitirdikten sonra kolay iş bulup bulamayacakları yatıyor. Çünkü her aday üniversiteden mezun olduktan sonra iyi bir ücret ve iyi bir unvanla iş hayatına başlamak istiyor.
- Uzmanlara göre deneyimsiz gençlere en çok yer veren sektörler arasında ilk sıralarda perakende, turizm, hizmet, bilişim, sağlık, tekstil, gıda, çağrı merkezi ve inşaat bulunuyor.
- Savunma sanayi, ziraat, prodüksiyon ve denizcilik ise yeni mezun alımlarının en az yapıldığı sektörler arasında. En çok alım satış alanında Üniversiteye başlayacak gençlerin, öncelikle hangi alanlara ilgi duyduklarını keşfetmeleri gerekiyor. Bunu gönüllü işler yaparak, çeşitli mesleklerden çevre oluşturarak, farklı projelerde görev alarak veya stajla deneyerek bulabilirler.
- Bütün sektörlerde en çok eleman aranan iş alanının satış olduğu görülüyor. Bilişim sektöründeki pozisyonlarda da ciddi bir açık söz konusu. Özellikle web ve mobil yazılım bilişimde başı çekecek. Kullanıcı sayısının 10 milyonu geçen e-ticaret sektörü de alımlarını hızla sürdürecek sektörlerin başında. Satış temsilcisi, çağrı merkezi elemanı, yazılım uzmanı, banka pozisyonlarının da önümüzdeki dönemlerde popülerliğini sürdürmesi bekleniyor.
- Son yıllarda dijital pazarlamadan yazılım mühendisine, web tasarımından arama motoru optimizasyonu uzmanına kadar çeşitli dijital işler gençlerin ilgi alanında. Ve bu alanda büyüyen bir pazar mevcut. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda tercihini bu sektörden yana kullanan gençlerin iş bulma konusunda daha rahat olacağı görülüyor.
- Bir başka potansiyel ise yeşil işlerde. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın geçtiğimiz yıl açıkladığı rapora göre dünya genelinde yenilenebilir enerji alanında çalışan sayısı yüzde 14 oranında artarak 6.5 milyon kişiye ulaşmış durumda. Çin’den sonra Türkiye’de de yeşil işlerin yaygınlaşması bekleniyor.
- İkinci dil bilmek de öğrenciler için başka bir avantaj. İngilizce dışında Çince, Rusça, Arapça gibi dil bilen özellikle uzman ve mühendislere ihtiyaç duyuluyor. Yeni mezun gençlerden hedefi ve vizyonu olan, üniversite yıllarında staj ve iş deneyimi edinmiş, seçtiği alanda kendini sürekli geliştiren, şirkete yapabileceği katkıları önceden düşünmüş, iş için istek duyanlar önde olacak.
MYO’LARDA ÖNE ÇIKAN PROGRAMLAR
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetler
Hava Lojistiği
Uçak Teknolojisi
İç Mekan Tasarımı
Yapı Denetimi
Elektrik
Harita ve Kadastro
Sosyal Hizmetler
Turist Rehberliği (Uzaktan Eğitim)
Uzaktan Eğitim de hangi programlar revaçta? (MYO)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Aşçılık
Grafik Tasarımı
Moda Tasarımı
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Dış Ticaret
Çocuk Gelişimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği