Hangi Bölümler İş Ararken Avantajlı

- Uzmanlara göre deneyimsiz gençlere en çok yer veren sektörler arasında ilk sıralarda perakende, turizm, hizmet, bilişim, sağlık, tekstil, gıda, çağrı merkezi ve inşaat bulunuyor.

- Savunma sanayi, ziraat, prodüksiyon ve denizcilik ise yeni mezun alımlarının en az yapıldığı sektörler arasında. En çok alım satış alanında Üniversiteye başlayacak gençlerin, öncelikle hangi alanlara ilgi duyduklarını keşfetmeleri gerekiyor. Bunu gönüllü işler yaparak, çeşitli mesleklerden çevre oluşturarak, farklı projelerde görev alarak veya stajla deneyerek bulabilirler.

- Bütün sektörlerde en çok eleman aranan iş alanının satış olduğu görülüyor. Bilişim sektöründeki pozisyonlarda da ciddi bir açık söz konusu. Özellikle web ve mobil yazılım bilişimde başı çekecek. Kullanıcı sayısının 10 milyonu geçen e-ticaret sektörü de alımlarını hızla sürdürecek sektörlerin başında. Satış temsilcisi, çağrı merkezi elemanı, yazılım uzmanı, banka pozisyonlarının da önümüzdeki dönemlerde popülerliğini sürdürmesi bekleniyor.

- Son yıllarda dijital pazarlamadan yazılım mühendisine, web tasarımından arama motoru optimizasyonu uzmanına kadar çeşitli dijital işler gençlerin ilgi alanında. Ve bu alanda büyüyen bir pazar mevcut. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda tercihini bu sektörden yana kullanan gençlerin iş bulma konusunda daha rahat olacağı görülüyor.

- Bir başka potansiyel ise yeşil işlerde. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın geçtiğimiz yıl açıkladığı rapora göre dünya genelinde yenilenebilir enerji alanında çalışan sayısı yüzde 14 oranında artarak 6.5 milyon kişiye ulaşmış durumda. Çin’den sonra Türkiye’de de yeşil işlerin yaygınlaşması bekleniyor.

- İkinci dil bilmek de öğrenciler için başka bir avantaj. İngilizce dışında Çince, Rusça, Arapça gibi dil bilen özellikle uzman ve mühendislere ihtiyaç duyuluyor. Yeni mezun gençlerden hedefi ve vizyonu olan, üniversite yıllarında staj ve iş deneyimi edinmiş, seçtiği alanda kendini sürekli geliştiren, şirkete yapabileceği katkıları önceden düşünmüş, iş için istek duyanlar önde olacak.

MYO’LARDA ÖNE ÇIKAN PROGRAMLAR

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetler

Hava Lojistiği

Uçak Teknolojisi

İç Mekan Tasarımı

Yapı Denetimi

Elektrik

Harita ve Kadastro

Sosyal Hizmetler

Turist Rehberliği (Uzaktan Eğitim)

Uzaktan Eğitim de hangi programlar revaçta? (MYO)

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Aşçılık

Grafik Tasarımı

Moda Tasarımı

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Dış Ticaret

Çocuk Gelişimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği