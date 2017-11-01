Hanehalkı tüketim harcaması 2016 yılı verileri belli oldu

Buna göre; hanehalkı bütçe araştırmasının 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 30,4 oranıyla TR1 İstanbul Bölgesi iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 21,8 ile TR9 Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.

GIDAYA EN YÜKSEK PAYI TRC GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ AYIRDI

Tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payının en yüksek olduğu bölge yüzde 27,9 ile TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, en düşük olduğu bölge yüzde 15,6 ile TR1 İstanbul Bölgesi oldu.

ULAŞTIRMA HARCAMALARINA TR6 AKDENİZ BÖLGESİ EN YÜKSEK PAYI AYIRDI

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 19,9 oranıyla TR6 Akdeniz Bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge ise yüzde 15,4 ile TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi oldu.

EĞİTİM VE SAĞLIĞA AYRILAN PAY TR1 İSTANBUL BÖLGESİ’NDE EN YÜKSEK OLDU

Tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3,4 oranıyla en yüksek payı TR1 İstanbul Bölgesi ayırırken, TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 0,9 ile en düşük payı ayıran bölge oldu. Sağlık harcamalarına en yüksek payı yüzde 2,4 ile TR1 İstanbul Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 1,3 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu ve TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.

TÜKETİM HARCAMALARININ DÖRTTE BİRİ TR1 İSTANBUL BÖLGESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’deki toplam tüketim harcamalarının yüzde 25,5’i TR1 İstanbul Bölgesi’nde oturan hanehalkları tarafından gerçekleştirildi. İkinci sırada yüzde 14,3 ile TR3 Ege Bölgesi yer alırken, bunu izleyen TR6 Akdeniz Bölgesi’nin payı yüzde 12 oldu.

TÜKETİM HARCAMALARINDA EN DÜŞÜK PAYI TRA KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ALDI

Türkiye’deki toplam hanehalkı tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 1,6 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Bu bölgeyi, yüzde 3 oranıyla TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi izledi.